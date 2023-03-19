國民黨選策會喊停 侯友宜加入提名委員會？曝10字回應

國民黨選策會名單引爆黨內不滿，秘書長黃健庭18日宣布終止選策會運作，黨中央邀新北市長侯友宜（右）、台北市長蔣萬安（左）等人加入中央提名委員會。（記者葉信菉／攝影）

國民黨 「中央選戰策略會報」名單引爆黨內不滿，新北市長侯友宜 日前直言「拒絕黑金在任何政黨出現」。國民黨秘書長黃健庭昨天致歉，他並表示，即日起終止選策會運作，回歸原有黨內機制，由黨內幕僚機構做出參選人提名 建議，送到黨中央提名委員會通過；委員會由黨主席朱立倫召集，將邀請縣市長等重要意見領袖組成。

侯友宜今天受訪時，媒體詢問侯會不會加入提名委員會。侯說，面對黨所有的相關的問題，「我們」都有責任，大家一起共同攜手合作。只要「我們」在大家的共同理念底下，一起努力的往前走，黨未來一定會越來越好。

侯友宜表示，不管用任何的方式，相信黨主席朱立倫都有妥善處理的辦法。最重要是要讓別人看到不一樣的革新的氣象。

侯說，他個人絕對不是那麼重要，重要的是「我們」的團隊，團隊只要需要他，需要他站在哪一個位置上，「我們」都會全力以赴。

國民黨中常會上周通過中央選戰策略會報，由於成員包括國民黨立委傅崐萁、台南市議會前議長李全教等人，引起黨內批評。黃健庭說，選策會成員是延續去年九合一大選的選策會，考量到高雄、台南選戰特別艱困，才會邀李全教、國民黨前立委黃昭順，而他身為邀請委員的召集人，讓支持者及社會大眾焦慮，「我必須承擔最大責任」。

黃健庭昨天舉行記者會說，選策會原本設定是臨時編組，主要目的是協助秘書長等黨內機制整合、協調，尤其在特別艱困選區中舉薦人才、協調各方資源，幫助立委選戰。但選策會功能被外界「放大、誤解、扭曲」，造成不必要困擾，他思慮不夠周全，深感抱歉。

黃健庭說，他昨向朱立倫報告，選策會是由他召集，遭到誤解、各界有疑慮，「由我決定，終止選策會運作」。

知情人士表示，除了朱立倫已邀請侯友宜進入中央提名委員會，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，黨中央都已發出邀請，現在也進一步進行討論及邀請其他人選的作業。