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警查訪失誤 319槍擊案19年仍成謎

台灣新聞組╱綜合19日電
2004年3月19日，競選正副總統連任的陳水扁(左)、呂秀蓮搭車掃街拜票遭槍擊，成為台灣政治、治安史上的重大懸案。(本報資料照片)
2004年3月19日，競選正副總統連任的陳水扁(左)、呂秀蓮搭車掃街拜票遭槍擊，成為台灣政治、治安史上的重大懸案。(本報資料照片)

19年前的今天，三一九槍擊案震撼全台，競選連任的總統陳水扁、副總統呂秀蓮搭車掃街拜票遭槍擊，「自導自演」說法甚囂塵上，成為台灣政治史上重大懸案；當年擔任刑事局長參與調查的新北市長侯友宜，2024角逐總統呼聲高。如今槍擊案滿19年，侯友宜說，相關人證、物證都還在，歡迎大家用專業科學的方式來檢驗。

當年檢警認定開槍的陳義雄落海溺斃，也未尋獲作案槍枝，各方質疑不斷，全案未破關鍵在警方查訪失誤。案發後兩名刑警曾赴陳義雄住處，渾然不覺人就在樓上，見陳的兒子顧店自稱「我就是老闆」，與監視器畫面中清查對象年紀差太多，以為情資有誤，未深入查證便離去，導致後來「死無對證」。

一名辦案人員說，假設有幕後主嫌，以介入賭盤可能性最高，當年選舉民調、賭盤均藍營勝過綠營，預估賭盤利益上百億台幣，但查無事證顯示有特定人操作賭盤。

三一九槍擊案衝擊國家元首及選舉維安，當年陳水扁、呂秀蓮搭民間友人吉普車在台南市掃街拜票，掃街車隊時速約25公里，行經金華路遭槍擊；歹徒開兩槍，銅彈頭貫穿車前擋風玻璃擊中呂右膝，掉落車上，鉛彈頭打到陳下腹，卡在內衣外。沿路鞭炮聲震耳，特勤人員第一時間未察，驚覺槍擊後才驅車趕往奇美醫院。

官警說，三一九後，總統掃街拜票車輛使用架高防彈玻璃，防止遭狙擊，車隊行經時禁止民眾放鞭炮，避免煙霧、聲響影響安全，也建議總統候選人穿防彈衣。

槍擊案在大選前一天發生，政治效應強大，當天傍晚陳水扁已無大礙，但遲至深夜才透過錄影露面，更讓兩顆子彈逆轉選情的諸多「陰謀論」不曾間斷。

侯友宜今早參加萬金山馬拉松受訪時說，經過司法單位，包括檢察官、調查局，所以情治單位的調查，也經過了司法把所有的事實，完整的來呈現給民眾做一個說明。相關的資料，人證、物證都還在，也歡迎大家用專業科學的方式來檢驗。

槍擊 侯友宜 陳水扁

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