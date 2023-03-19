調查斷了線「距真相只差最後一哩」

律師王森榮曾任三一九槍擊案的承辦檢察官，雖然案發已近廿年，但記憶力不減，對於偵辦時序都能侃侃而談。(記者張議晨／攝影)

三一九槍擊 案承辦檢察官 、現為律師的王森榮受訪首度透露他當年抵達醫院時一度被國安特勤擋在門外。即使外界對案情有諸多懷疑，但他有信心，「證據絕對經得起檢驗」。

他也直言，陳義雄身亡，是他承辦三一九槍案最大遺憾，畢竟距離真相，只差最後一哩路。

王森榮在三一九槍發生案時，任職台南地檢署，當天他原不是輪值內外勤的檢察官，但時任檢察長劉惟宗一句「王森榮一個就夠了」，王因此臨危受命，接起台灣政壇首件總統槍擊案。

當時台南地檢署兩名主任檢察官奉命最先抵達奇美醫院，卻被總統國安特勤擋在門外，王森榮抵達後，也被隨扈阻攔。他回憶說，當時他亮出證件，「我是檢察官，這是刑事案件，不放行就用現行犯法辦，不然就把副指揮官找出來」，隨扈見他態度強勢才放行，讓他進到病房查驗。

檢警以槍追人，查到槍手陳義雄時人早已溺斃，王森榮說，案情斷在陳義雄，事隔多月沒有進展，直到後來從監聽掌握到關鍵，有了突破口，讓陳義雄的妻子敞開心房，原來早在槍案發生前，陳就對政局不滿，悶悶不樂，連案發後陳在家裡燒毀當時穿的黃色衣服，都交代清楚。

檢方查到三一九案槍彈來自唐守義，一度懷疑唐是否會製造槍彈，王森榮帶著唐到新北市五股區一家工廠，要唐當場以車床、鐵管製出子彈，果然順利完成，這才敢確認唐就是槍彈來源，向上溯源後，追出槍彈是賣給陳義雄姊夫，再轉到陳義雄手中。