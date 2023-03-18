不想步吳敦義後塵 朱立倫須重組選策會

國民黨 通過下屆立委選舉「中央選戰策略會報」名單，由於充斥地方政壇退休人物，顯得暮氣沉沉；又納入曾服刑的李全教、傅崐萁等人，引發質疑。文傳會副主委鍾沛君當即憤而辭職。主席朱立倫隨即補提蘇清泉、謝龍介二人以求平衡，李全教則主動宣布退出，但仍無法撫平黨內不滿情緒。

「選策會」的職責，在審核各選區立委提名 人和輔選方式，對立委選戰布局有重大影響；因此，其人選必須具有足夠的瞻矚和威望，才可能提出最佳人選，取得最大戰果。但這次國民黨公布的選策會名單，卻多為退休已久的地方大老，平均年齡68歲，且不少人過往行事頗受爭議。這樣的名單，顯然不符內外的期待，更不符合國民黨2024想要重返執政的布局。也因此，被補進名單的謝龍介拒絕加入，而要求全面改組；侯友宜、盧秀燕等人也發出拒絕黑金、堅持清廉的呼聲。

若要重組選策會，對朱立倫的威望也許很傷；但比起把這個不孚眾望的架構硬撐到底，恐怕還是更明智的選擇。至少，可透過改組的過程重新思考國民黨贏的策略與價值，並重新凝聚向心力，切勿以為錯誤硬拗到底就能變成對的。朱立倫若不想重蹈吳敦義的覆轍，他應打開心胸聽取意見，提出更符合時代趨勢的人選，而非在那裡遷就地方派系分贓。

李全教九年前曾因涉入台南議長賄選案被判決當選無效，並入監服刑。而今，國民黨正在撻伐民進黨 的邱莉莉在台南市議長的賄選，如果讓李全教負責立委提名，不覺得價值錯亂嗎？黨中央以李全教「已服完刑」為他開脫，這話能說服哪個選民？此外，傅崐萁涉及多個司法案件並入監服刑，他以立委身分參與「選策會」，並不符合程序正義和外界觀感。如此，恐難讓黨員相信黨中央會秉公提名。

此外，朱立倫對傅崐萁的過度倚重，也到了令人擔心的地步。傅崐萁或有其特殊的合縱智巧，但這畢竟不是政黨經營的正道；朱立倫身為黨主席，必須握穩黨的核心價值及經營策略，不能被奇門遁甲之類的戰術迷惑。去年九合一選舉，傅崐萁就是舉足輕重的選策會成員，但選後花蓮縣議長脫黨參選、集體跑票風波，根源皆與他有關。面對更重要的立委選舉，朱立倫怎能再讓地方畸形生態拖垮政黨？

再如劉政鴻，他在苗栗縣長任內揮霍造成財務危機，仍令人印象深刻；去年他任選策會操盤縣長選戰，卻導致國民黨分裂，鬧得滿城風雨。朱立倫無法記取教訓，難道要再栽一次？

綜觀整份選策會名單，除了年齡偏高及太多地方色彩，更大問題是許多人已多年未參與政治和選戰，對目前的社會脈動已經脫節，遑論網路作戰。這種陣容，要奢談跟民進黨拚搏，不啻是「請鬼拿藥單」，不可能有勝算。也難怪，這個選策會被說成是「兄弟會」。一大堆「上個世代」派系人物擬定的選戰策略，又如何讓參選者及輔選者安心執行？

國民黨去年底的勝選，藍營嘴上自謙「是人民的勝利，不是國民黨的勝利」，但它的許多作為卻與此背道而馳。南投立委補選失利，即敗在黨中央過度輕率，而地方力量又未整合。如今又發生選策會風波，黨內自亂陣腳給人民看。這種表現，「討厭民進黨」的選民，有什麼理由「喜歡國民黨」？

四年前，國民黨在地方勝選的大好形勢中，但因總統及立委提名的荒腔走板，而輸掉了選戰。當年吳敦義的諸多行徑，朱立倫都曾親自目睹，如今他還要再步其後塵嗎？(取自聯合報社論)