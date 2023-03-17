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「傅崐萁踩你頭上？」鍾沛君：難道朱立倫真的無感

記者楊正海／台北17日電
台北市議員鍾沛君建議國民黨朱立倫主席，直接廢棄選策會，回歸初選與黨的常設組織。（取材自臉書）
台北市議員鍾沛君建議國民黨朱立倫主席，直接廢棄選策會，回歸初選與黨的常設組織。（取材自臉書）

國民黨中常會通過明年立委選舉「中央選戰策略會報」，但因選策會成員包括曾涉賄選的台南市前議長李全教等人，引發黨內不滿；台北市議員鍾沛君16日質疑，並向黨主席朱立倫喊話「出來說清楚」、什麼是非得需要李全教的理由。鍾沛君今再諷，「以為是朱主席，原來是傅主席？」

針對黨內反彈，傅崐萁昨表示，國民黨是個百年大黨，黨最輝煌、有百億黨產與行政資源時，「我從沒參與」，但我從2004、2008、2012、2016、2020年以來，都全力支持國民黨候選人；2008促成國親合，是他跟吳伯雄主席合作，2020他在韓國瑜最需要時幫跑全國支持國民黨的人，去年無錢無糧，沒人願意擔任志工，他自己包便當、擔任義工跑遍全國為九合一整合地方，找出最適當的候選人。

鍾沛君17日表示，任何選舉的勝利，政黨與候選人只能謙卑地感謝選民的支持或否定，但傅委員卻大言不慚地歸功自己，「對不起，我聽不下去」。

鍾沛君表示，要角逐連任，就退出選策會，這有這麼難？更建議朱主席，直接廢棄選策會，回歸初選與黨的常設組織，例如中常會。全國百姓都看著本黨自我毀滅中，「看著傅崐萁踩在你頭上，難道你真的無感？」

國民黨 韓國瑜

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