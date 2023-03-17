盧秀燕：選策會成員名單牴觸清廉 當然要調整

針對國民黨選策會名單爭議，台中市長盧秀燕認應決斷處理，「當然要調整」。(記者黃仲裕／攝影)

國民黨 中常會通過成立第11屆立委選舉「中央選戰策略會報」，成員名單引爆黨內炸鍋。台中市長盧秀燕昨受訪則說「這是清廉價值問題，不分族群、不分年齡、不分政黨都應該支持，尤其對政治人物特別重要。任何政黨都必須宣示清廉價值，這次會引起爭議，就是與這清廉價值相牴觸，我們政黨有沒有這方面堅持？而且要傳達什麼訊息給民眾？」

盧秀燕說「所有政治人物不需要人教，要守護、傳遞或展現清廉價值的決心，該怎麼做就怎麼做，當機立斷，負責任展現出來捍衛清廉價值的決心。如果這名單引起譁然，認為與清廉價值牴觸，應該要決斷處理。」記者追問「應該調整名單嗎？」盧秀燕說「當然」。

桃園市長張善政 昨表示，即時回應民意，國民黨才能更有競爭力，相信很多希望黨內改革的聲音，黨中央都有聽進去，樂見黨中央做出調整；2024的大選是很重要的挑戰，未來輔選與協調工作，希望黨內團結一起岀力。

開第一槍辭去黨文傳會副主委的台北市議員鍾沛君昨天說，以團結之名、行和稀泥的時代已經過去了，這也是她和侯站出來的理由。新北基層黨代表到中央委員都力挺侯表示，黨中央應盡速剔除有爭議人選，黨員應連署表達訴求。

鍾沛君說，內鬥和內省完全不同，希望主席把不同的聲音聽進去，而不是只是呼籲大家團結，打著團結的大旗、行和稀泥之實的時代已經過去。

身兼國民黨中央委員的議員林金結表示，應按照體制盡速召開中央委員會議，廣泛參考基層的意見。中央委員陳政峯說，這是國民黨的黨內事務，黨員應該要連署表達訴求，不該讓黑金疑慮進入選策會，否則之前強力跟黑金切割的努力都白費了。

國民黨台北市議員羅智強表示，向朱立倫推薦分別在台南、高雄、屏東打下亮麗成績，為國民黨立下大功的柯志恩、謝龍介、蘇清泉，3人正派清廉敢言，他相信若能加入選策會，對朱立倫和國民黨是一大加分。