侯友宜扛壓罕見開砲 朱立倫陣營認遭設計

針對國民黨選策會名單爭議，新北市長侯友宜（左）16日罕見在臉書開砲，同時也致電國民黨主席朱立倫（右）。(本報資料照片)

國民黨 選策會爭議名單事件持續延燒，新北市長侯友宜 昨天罕見在臉書開砲，侯在發文的同時也致電給國民黨主席朱立倫，強烈反映這份名單讓「人民觀感不好」；朱試圖解釋，侯則表示已表達意見，朱自己要好好處理。

該臉書是侯友宜主動發文，內容也是侯友宜親自草擬，之後再由幕僚小修文字。侯友宜過去鮮少主動致電朱立倫，這次難得態度強硬，主因就是已有不少立委找侯結盟，所以侯身上背負著不只是自己要不要參選、能不能選贏的壓力。如果選策會名單持續延燒，這樣下去大家都不用選了。

侯友宜在臉書提了4次人民，和朱不到5分鐘的通話時間中，也多次以提及人民的觀感和看法。在朱解釋完後，侯友宜表示自己已經表達意見，希望朱立倫可以好好處理，要怎麼做朱自己決定。

親朱人士指出，侯友宜在電話中直接質疑選策會怎麼會有這麼爭議的成員，表達對這份名單「不以為然」。朱立倫在電話中聽到侯友宜的質疑後也直接回說，成立選策會是為了立委艱困選區的提名協調，是幫忙解決問題，「要檢討可以，那所有人都來幫忙艱困選區，都進到選策會」，還強調「選策會名單是我決定，我會負起全責。」

朱營也抱怨侯友宜發文未告知朱立倫，根本有意設計朱。朱侯為了選策會名單翻臉，兩人關係其實也不甚和睦，知情人士表示，了解朱立倫、侯友宜這兩年互動的人都知道，這兩年來，侯主動打過幾次電話給朱？

據悉侯陣營的評估是，若藍綠兩黨全面開戰，黑金議題必成攻防焦點，侯必須發聲，砲打自家人，也擴大中間選民認同。

據透露，民進黨 籍台南市議長邱莉莉被起訴時，侯就意識到黑金復辟的嚴重性，但若當時跳出來砲轟，容易被批是政治操作，太針對民進黨主席賴清德，為避免焦點被模糊，侯當時才按兵不動。侯選在台南市前議長李全教等人入選策會時發文，侯友宜從警30年，長年站在黑金對立面，對侯來說，黑金不是意識形態、立場問題，牽涉到的是法律層面，政治、政黨都應完全與黑金脫鉤。

侯其次在意的是觀感問題，邱莉莉賄選案受到矚目，民進黨黑金問題全台詬病，國民黨好不容易振作起來，若黨中央再選擇有疑慮的人選擔任選策會成員，國民黨與民進黨又有何不同？

選策會名單攸關民眾對藍營觀感，若藍綠開戰，黑金議題必成攻防焦點，侯友宜不論是否參選總統，都會扮演關鍵性指標角色，侯自知若再不出聲，就為時已晚。