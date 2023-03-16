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宏都拉斯擬與台斷交 陳建仁喊話：接受金援下場慘別受騙

記者林縉明／台北17日電
針對大陸再度祭出銀彈攻勢欲挖角我友邦宏都拉斯，行政院長陳建仁表示，近年接受大陸金援的國家，大部分都是失敗，希望宏都拉斯認清大陸本質，不要受騙上當。（圖：行政院提供）
針對大陸再度祭出銀彈攻勢欲挖角我友邦宏都拉斯，行政院長陳建仁表示，近年接受大陸金援的國家，大部分都是失敗，希望宏都拉斯認清大陸本質，不要受騙上當。（圖：行政院提供）

台灣在中美洲邦交國宏都拉斯傳出有意與大陸建交，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）對外聲稱，因為經濟需要，與中國建立外交關係，而台灣拒絕增加財務援助。行政院長陳建仁今天表示，我們一直在能力範圍內盡力協助宏都拉斯國家建設，大家很清楚，大陸近年一帶一路政策，接受金援的國家財政困頓、通貨膨脹，希望宏國認清大陸本質，持續與我維持邦交，不要受騙。

中國大陸再度祭出銀彈攻勢，挖角我邦交國，宏都拉斯與我邦交關係恐生變。陳建仁今天赴立法院備詢前受訪表示，我們一直在能力範圍內幫助宏都拉斯國家建設，且一直保持誠信，大陸為打壓台灣外交，所以給予資金援助特定國家建設經費，目的是為了阻斷台灣外交發展。

陳建仁說，大家都很清楚，大陸近年來一帶一路政策，對特定國家基金挹注，大部分都是失敗，甚至導致接受金援的國家財政陷入困頓、通貨膨脹，希望宏都拉斯能夠認清大陸本質，持續與我維持邦交，不要受騙上當。

外交部長吳釗燮今天上午也列席立法院備詢，會前面對媒體我是否將與宏都拉斯斷交，吳釗燮僅揮手致意，全程不發一語，快步進入到立法院議場內。

邦交 一帶一路 通貨膨脹

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