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台立委林昶佐震撼宣布：不選2024連任 長文曝原因

記者周佑政／台北17日電
2024立委選舉即將起跑前夕，無黨籍立委林昶佐17日宣布，將不會競選2024連任。（本報資料照片）
2024立委選舉即將起跑前夕，無黨籍立委林昶佐17日宣布，將不會競選2024連任。（本報資料照片）

2024立委選舉即將起跑前夕，無黨籍立委林昶佐17日拋出震撼彈，林昶佐表示，2年多前，家庭成員發現罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待。幾經思考後，「我在此宣布不競選2024連任，放慢腳步，用更多的時間陪伴家人」。

以下為「不競選2024連任 林昶佐聲明」全文：

兩年多前，家庭成員發現罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待。幾經思考後，我在此宣佈不競選2024連任，放慢腳步，用更多的時間陪伴家人。

過去幾個月以來，我與團隊緊鑼密鼓準備連任的工作。非常感謝民進黨戰友、各界先進，在地劉耀仁、吳沛憶、洪琬臻三位議員，還有許多跨越藍綠的里長們公開相挺。

這些準備工作不會白費，尤其去年基層選舉在大家共同努力下，中正萬華有相對正面成績，許多政治氛圍封閉的社區終於換上友善的里長、與我們積極合作，這些即將新增的各服務站都會依計畫安排，為中正萬華的鄉親服務。

七年多來，有幸能與議員、里長及在地鄉親合力為中正萬華打造更友善宜居的生活環境；在立法院裡面認識許多志同道合的朋友，一起並肩推動許多重大的進步改革。從年改、稅改、轉型正義，到促成開放國會行動方案，在重要國際場合為台灣發聲、拓展國際空間，尤其在婚姻平權立法的過程，我與幾位委員分工合作，一間一間拜訪不分黨派一百多位委員，一位一位遊說，那種踏實感永遠都會存放在心裡。

這幾天跟黨政及選務高層前輩說明的過程中，大家都反覆勸說我再做考慮，各位對我的相挺，我真的很感謝，將離開這個崗位，我也很不捨。

而大家另一個憂慮則是，如果我不選，這個選區會不會走回頭路，退到過去的板塊？我認為，這個決定反而能滾動更多潛在的正能量，加大進步的動力。

因為，我相信，這個被定義為艱困選區的板塊，有好的人選、新的策略，促進新陳代謝，鬆動這個板塊的力道就會更大。

就跟2016年我的參選一樣。

當初我相信，懷抱創新的思維就能突破框架，就能吸引更多新世代願意支持我們，加入我們的行列。

現在我依舊如此相信。

持續不斷用這樣的方式接力，會讓過去幾年來大家合力紮下的根更深更穩，我們所堅持的政治文化、進步價值、國家定位，更可以堅定地在這裡延續下去。

我們需要的不是無可取代的個人，而是持續自我突破的動力。中正萬華如此，台灣亦是如此。

我投入政治時曾說，我要成為有熱情、優秀年輕人的橋樑，讓他們有機會爭取人民支持、推進對國家的願景。聚集、幫助這些年輕夥伴們，是我人生重要的階段任務。

現在，他們有人從昶辦同仁成為立法委員，有些去年順利連任議員甚至有幾位還是該選區最高票，即使落選的夥伴也都成熟面對，在新的戰鬥位置就位。

終於，人生把我帶到這個階段任務即將結束的時刻。

還有將近一年任期，我仍會在立委崗位上兢兢業業，團隊服務也絕不打折。2024卸任後，無論我在哪個崗位，讓台灣成為一個正常而有尊嚴的國家，一個更進步而美好的社會，享有更公平的國際地位，是我不變的理想與目標。

一起加油！謝謝大家！

民進黨

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