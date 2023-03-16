鏡電視案 NCC主委陳耀祥涉瀆職列被告

NCC主委陳耀祥被檢舉涉嫌瀆職，列他字案被告。他15日在立法院表示，目前沒接到任何偵查通知或相關訊息。(記者曾原信／攝影)

國家通訊傳播委員會(NCC)主委陳耀祥因在鏡電視申辦執照爭議中，被檢舉涉嫌瀆職、護航，台北地檢署昨證實，目前陳耀祥已被列為刑法瀆職罪的「他」字案被告。面對立委質詢，陳耀祥強調「個人是清白的，也沒有所謂辭職問題」。

去年1月，鏡電視取得NCC近十年來核發的首張新聞台執照，遭人質疑有黨政高層介入。同年9月，時力立委陳椒華揭露鏡電視董事會的三段錄音，內容顯示裴偉向大股東表示，前行政院長蘇貞昌曾要求陳耀祥儘快讓鏡電視取得執照，英系要角、民進黨前秘書長洪耀福甚至表示「這是總統的旨意」，但被相關人等否認。

去年10月，立委蔡壁如向法務部檢舉鏡電視申請執照過程涉及不法，法務部收到檢舉資料發交士林地檢署，士檢證實已分案偵辦。士檢在初步調查後，因牽涉管轄權問題，將陳耀祥部分移轉管轄改由北檢負責。

時代力量立委邱顯智表示，陳耀祥應該自行迴避鏡電視的審查案，以正視聽。

是否還有NCC官員也被列為被告，陳耀祥表示，「按偵查不公開原則，有沒有相關同仁被告，也不是很清楚。」他認為，到時候這個案子已經不是迴避的問題，而是NCC有沒有辦法去處理的議題。NCC副主委翁柏宗去年10月就因鏡電視審議爭議自請迴避審查。

國民黨 台北市議員游淑慧認為，鏡電視申照案不能停留在陳耀祥層次，應該追究蔡英文 與洪耀福的角色，總統介入媒體經營，將政治黑手深入媒體，甚至關閉媒體，這在民主國家是天大的醜聞，不能就此放過，一定要追查到底。

游淑慧昨在臉書 提到，去年有錄音檔曝光鏡電視創辦人裴偉透過總統府、行政院高層關係向陳耀祥施壓通過執照審查。裴偉涉嫌違反公司法、刑法背信罪，亦分「他字案」偵辦中，這表示檢方掌握明確證據，證明鏡電視取得執照過程有明顯瑕疵，顯然有政治力介入。

游淑慧表示，陳耀祥來自農村，是苦讀出身的法學博士，豈會不知他為鏡電視護航有嚴重觸法的嫌疑。何以知法犯法，膽敢以身試法。「最大的原因就是向天借膽！這個天是誰？是不是蔡英文總統？」

目前鏡電視相關案件，北檢負責陳耀祥瀆職案外，尚有鏡電視前董事長陳建平去年遭解職後，質疑鏡電視與裴偉間有非常規交易，去年8月向台北地檢署告發裴偉涉嫌背信、詐欺及違反公司法、商業會計法案，北檢已傳喚、訊問過陳建平。

至於裴偉遭控告違反公司治理常規涉嫌背信部分，目前由士林地檢署負責調查，士檢近來已陸續傳喚鏡電視前董事黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭和前監察人王金山，以及前總經理李玉珮、前財務長林家賢及前法務長鄭允娟，並調取鏡電視與NCC間的往來公文。