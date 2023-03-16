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登記總統初選拚2024 賴清德喊Team Taiwan挺台灣

記者丘采薇、蔡晉宇╱台北16日電
兼任民進黨主席的副總統賴清德（右）15日親自登記參與黨內總統初選，希望支持者給他機會帶領國家。(記者潘俊宏／攝影)
兼任民進黨主席的副總統賴清德（右）15日親自登記參與黨內總統初選，希望支持者給他機會帶領國家。(記者潘俊宏／攝影)

副總統賴清德昨天完成民進黨總統初選登記。他表示，面對來自中國大陸文攻武嚇、不擇手段外交打壓、大玩和戰兩手策略，「我們必須團結一致，持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣安全」、「請給我機會帶領國家」，「此時此刻，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣，一起加油，讓台灣成為民主世界的MVP」。

相較四年前在緊繃氣氛中由兩位民間友人陪同登記，賴清德昨天神情輕鬆走進民進黨中央黨部，由屏東縣前縣長潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶陪同完成登記手續，隨後發表談話。

賴清德說，他以無比堅定的心參與民進黨總統初選，希望爭取黨內同志及台灣人民支持，讓他在第一線率領團隊建設國家、升級經濟、造福人民，並打擊黑、金、槍、毒，建立和諧、安定、公益的社會，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人得到幸福、弱勢者得到照顧。

另外，民進黨日前通過「誠信條款」，不建議現任議員轉戰立委遭黨內外質疑；在野黨也批評賴從政路上的每個位子都沒做滿，才是貨真價實「落跑王」。賴清德昨天下午主持中常會時表示，他每一個職務的轉換，原任期一定超過1/2才轉戰下一個職務，其實都符合民進黨規定。

賴清德指出，「誠信條款」通過後，社會有肯定也有批評；過去民進黨有1/2條款規定，現在不宜去訂1/2條款、也來不及，所以就改用建議方式，提供給協調小組參考。

民進黨2024大選提名策略小組昨天首次開會，針對「誠信條款」，與會人士轉述，有提名小組成員認為，若現任議員登記參選立委，不能放任不做處理；但也有人憂慮，恐限縮議員參選權利，兩派意見分歧。

有派系人士建議，隨著選戰模式啟動，賴應避免「小圈圈決策」，擴大黨內溝通參與。

此外，賴清德日前邀台師大政研所教授曲兆祥等餐敘請益，強調選上總統會遵循蔡總統四個堅持。曲兆祥認為，「民主、和平、繁榮」極可能成為賴競選主軸，但台灣要和平要繁榮，只靠親美、跟著美一起壓迫北京是無法達成的。

民進黨 賴清德 提名

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