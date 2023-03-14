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人事建案傳弊 澎湖縣議長劉陳昭玲被約談

記者張議晨／高雄14日電
澎湖縣議長劉陳昭玲涉弊被約談。(本報資料照片)
澎湖縣議長劉陳昭玲涉弊被約談。(本報資料照片)

澎湖地檢署昨天指揮廉政署搜索澎湖縣政府、縣議會及消防局外勤分隊，國民黨籍澎湖縣議會議長劉陳昭玲也被列為嫌疑人約談。據了解，檢廉懷疑縣府人事聘用、建案申請等疑涉行賄，因事涉議會龍頭，澎湖地檢署辦案低調，強調案情待釐清，有結果會對外說明。

據了解，此波搜索澎檢一共聲請十多張搜索票，由檢察官指揮廉政署人員前往澎湖縣政府建設處、車船處及澎湖縣議會、消防局外勤分隊搜索，當時辦案人員直衝議長辦公室，帶回部分公文及文件，除劉陳昭玲外，澎湖縣政府前車船處長賴淨明也被帶走。

檢廉掌握車船處等單位，有多名臨時人員為求工作，涉嫌「包紅包」行賄，另主管建案申請的建設處，則是傳出有承辦人向民眾索賄百萬元，檢廉接獲檢舉信函後蒐證多時，昨天由廉政署幹員搭機遠赴澎湖查案。

檢廉搜索時，劉陳昭玲正準備搭機離開澎湖，幹員前往馬公機場將正準備搭機的劉陳昭玲攔下帶回，據了解，檢廉共帶回十多人偵詢，相關涉案人昨晚陸續移往澎湖地檢署複訊。

由於多名縣府主管被帶走，辦案人員入府時，由縣府政風處長陪同向縣長陳光復報告。

案件牽涉議會龍頭，相關涉案人被帶回後，澎湖地檢署檢察長黃智勇親赴澎湖縣調站「督軍」，對案件極為重視。劉陳昭玲等人涉案情況如何，檢方十分低調，只表示相關涉案人所犯法條，須等檢察官進一步複訊釐清，有結果會對外說明。

檢察官 國民黨 機場

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