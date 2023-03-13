新聞評論／賴清德推「誠信條款」 自己卻3度落跑

副總統賴清德。（記者徐如宜／攝影）

民進黨 主席賴清德 以「不能辜負選民之託」為由，在中執會主導通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉。綠營立委附和，指民代不能「吃碗內看碗外」，民進黨不當「政治負心漢」；言下之意，民選公職任期未屆滿，若轉戰其他公職，就是「沒誠信」。但按照此說，最沒誠信的，恰是民進黨；最可稱政治負心漢的，恰是賴清德。

去年九合一大選，民進黨提名的縣市長候選人，有多達七位是現任立委，居各黨之冠；而在民進49位現任區域立委中，就有高達18人是「議員轉戰」當選，這還不包括參選而未當選者。其中更有蔡適應、黃秀芳和劉建國，是議員任期未滿就參選立委，立委任期未滿又參選縣市長；在各政黨中，無人可出其右。

賴清德更是「落跑界的翹楚」。他參選立委時，國大代表任期尚未屆滿；參選台南市長時，立委任期尚未屆滿；被任命為行政院長時，台南市長任期尚未屆滿。賴清德整個政治生涯的轉換跑道，都是「落跑」。這已不僅僅是「綠能，我不能」，即使在民進黨內，也是「主席能，黨員不能」的雙標。

國民黨 情況則大不相同。國民黨在目前多數區域立委選區是挑戰者，因此很可能是縣市議員披掛上陣。藍營呼聲最高的總統參選人之一侯友宜，亦是現任新北市長。民進黨的「誠信」，若套到國民黨身上，從總統到立委選戰，都是會被攻擊的焦點。換言之，民進黨的決議純屬政治權謀，無關「誠信」。

賴清德阻擋一大批有意更上一層樓的縣市議員換跑道，形同要「全黨成就一人」；這與當初無所不用其極，阻礙他與蔡英文競爭總統選舉提名的黨中央有何不同？但如果議員轉戰立委就是沒誠信、辜負選民付託，那麼三次從民選公職落跑，轉戰其他職位的賴清德又如何？