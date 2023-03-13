我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

新聞評論／賴清德推「誠信條款」 自己卻3度落跑

聯合報社論
副總統賴清德。（記者徐如宜／攝影）
副總統賴清德。（記者徐如宜／攝影）

民進黨主席賴清德以「不能辜負選民之託」為由，在中執會主導通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉。綠營立委附和，指民代不能「吃碗內看碗外」，民進黨不當「政治負心漢」；言下之意，民選公職任期未屆滿，若轉戰其他公職，就是「沒誠信」。但按照此說，最沒誠信的，恰是民進黨；最可稱政治負心漢的，恰是賴清德。

去年九合一大選，民進黨提名的縣市長候選人，有多達七位是現任立委，居各黨之冠；而在民進49位現任區域立委中，就有高達18人是「議員轉戰」當選，這還不包括參選而未當選者。其中更有蔡適應、黃秀芳和劉建國，是議員任期未滿就參選立委，立委任期未滿又參選縣市長；在各政黨中，無人可出其右。

賴清德更是「落跑界的翹楚」。他參選立委時，國大代表任期尚未屆滿；參選台南市長時，立委任期尚未屆滿；被任命為行政院長時，台南市長任期尚未屆滿。賴清德整個政治生涯的轉換跑道，都是「落跑」。這已不僅僅是「綠能，我不能」，即使在民進黨內，也是「主席能，黨員不能」的雙標。

國民黨情況則大不相同。國民黨在目前多數區域立委選區是挑戰者，因此很可能是縣市議員披掛上陣。藍營呼聲最高的總統參選人之一侯友宜，亦是現任新北市長。民進黨的「誠信」，若套到國民黨身上，從總統到立委選戰，都是會被攻擊的焦點。換言之，民進黨的決議純屬政治權謀，無關「誠信」。

賴清德阻擋一大批有意更上一層樓的縣市議員換跑道，形同要「全黨成就一人」；這與當初無所不用其極，阻礙他與蔡英文競爭總統選舉提名的黨中央有何不同？但如果議員轉戰立委就是沒誠信、辜負選民付託，那麼三次從民選公職落跑，轉戰其他職位的賴清德又如何？

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

陳員清楚兵力配置 二膽防務恐曝光

下一則

再戰總統？宋楚瑜：我的信心還不錯 像個老頭嗎

延伸閱讀

賴清德主打誠信條款 民進黨內憂遭反噬

賴清德主打誠信條款 民進黨內憂遭反噬
「最會帶職參選」 藍：賴清德才是政治負心漢

「最會帶職參選」 藍：賴清德才是政治負心漢
2024總統戰 吳子嘉：朱立倫絕不會選

2024總統戰 吳子嘉：朱立倫絕不會選
賴清德提誠信條款 挨酸落跑始祖 綠基層也反彈

賴清德提誠信條款 挨酸落跑始祖 綠基層也反彈

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散