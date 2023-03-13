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助攻侯友宜？朱立倫不納總統民調：做球給主要候選人

記者劉宛琳、張睿廷／台北13日電
國民黨主席朱立倫（中）12日談及黨內總統人選時表示，堅持無私無我、沒有自我考量。（記者曾原信／攝影）
國民黨主席朱立倫（中）12日談及黨內總統人選時表示，堅持無私無我、沒有自我考量。（記者曾原信／攝影）

針對2024總統大選，國民黨秘書長黃健庭日前表示，黨主席朱立倫不會將納入自己民調。朱立倫昨受訪強調，他從頭到尾態度一致，就是堅持無私無我、放下自我，沒有自我的考量，「做球給我們主要的候選人」；他已多次這樣宣示，一定會堅持一切以黨為勝選為目標。

朱立倫上周拜會國民黨前主席吳伯雄，就2024選戰相關策略和辦法徵詢其意見，近日也將陸續拜會前主席、縣市長、立院黨團等黨內先進，蒐集相關看法，凝聚黨內共識，總統選舉辦法約4月出爐。

朱立倫表示，吳伯雄的態度就是：堅持無私無我的精神，國民黨才能夠在2008年重返執政；他也會堅持這樣的基本態度，讓國民黨在2024團結勝選。

媒體詢問，民調不列入自己，所以是要當總教練，做球給新北市長侯友宜嗎？朱立倫未正面答覆被點名的侯友宜，僅說，作為國民黨的主席、總教練，最重要就是讓國民黨走對的路、提對的人，「我們做的每一件事情都是做球給國民黨所有的人，尤其是做球給我們主要的候選人。」

對於黨內總統選舉時程訂何時出爐，是否可能用徵召方式？朱立倫表示，黨中央正在努力徵詢前輩、縣市長、立院黨團和意見領袖，凝聚大家共識，「我們一定是由大家的共識當中，決定我們用什麼樣的方法是最好的」；他已多次強調，絕對不能拖，會在最適當的時程提出國民黨最強的候選人。

侯友宜昨天表示，朱立倫一路走來，這幾年辛苦了。被問到朱立倫自詡是總教練，要做球給主要的候選人，侯要接這個球嗎？侯友宜說，朱很努力扮演好總教練的角色，每一個人在自己的角色分工上，大家同心齊力，有心就有力，一起為國家為人民努力打拚，希望國家會更好。但侯也說，他現在是新北市長。

新北市長侯友宜（右）12日觀戰HBL女子組冠軍賽，為淡水商工加油打氣。（記者許正...
新北市長侯友宜（右）12日觀戰HBL女子組冠軍賽，為淡水商工加油打氣。（記者許正宏／攝影）

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