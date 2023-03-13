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2024藍白合？朱立倫：在部分地區有這樣考量

記者林銘翰、劉宛琳／台北13日電
是否會與民眾黨合作？國民黨主席朱立倫表示，國民黨有黨的規章制度，現在正在進行相關的提名的作業，「但是總是在部分的一些地區，一定會有這樣的一個考量」。（本報資料照片）
是否會與民眾黨合作？國民黨主席朱立倫表示，國民黨有黨的規章制度，現在正在進行相關的提名的作業，「但是總是在部分的一些地區，一定會有這樣的一個考量」。（本報資料照片）

國民黨備戰2024年總統及立委選戰，各界關注是否會與民眾黨合作。國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨有黨的規章制度，現在正在進行相關提名作業，但「在部分的一些地區，一定會有這樣的考量」，大家彼此相互尊重，最後再來整合團結。

昨天是國父逝世紀念日，朱立倫前往台北國父紀念館獻花致敬，他受訪時重申，單靠國民黨的力量不可能贏，要團結一切可以團結的力量，包括非綠的力量。

民眾黨秘書長周台竹回應，「所謂的藍白合，我們都是在新聞上看到的」，目前為止還沒有人找民眾黨談過任何事情，所以民眾黨到現在從來沒有討論過「藍白合」的事情，都是從媒體才得知訊息。

不過，周台竹說，民眾黨不排除在不同的議題上與其他政黨合作，但是先決條件是大家的理念要相同，只要是對國家有利，民眾黨都願意合作，「如果理念不相同，那就兄弟登山、各自努力」。

另外，國民黨副主席連勝文上周接受節目專訪時表示，自己過去與民眾黨主席柯文哲競選過台北市長，被修理得很慘，他絕對是黨內對柯文哲最有意見的人，但是為了台灣與下一代，還是願意與柯文哲討論合作。

柯文哲昨天說，連勝文可以走出當年的對立，這種視野格局很了不起，「沒有說以前跟我打過架，現在就懷恨到底，我個人對他就是肯定」。

不過，柯文哲也說，有關藍白合的問題，「到底誰才是藍，我都搞不清楚了」，現階段還是要努力做自己，以後的事情以後再講，「我覺得還是有很多實際上的困難，畢竟DNA實在是差太多了，這個以後再說」。

國民黨 柯文哲 連勝文

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