垃圾車播高虹安歌聲遭怨 新竹市府：定點等待時才播

新竹市長高虹安。(圖／警方提供)

為宣導反詐騙 ，新竹市警察 局邀新竹市長高虹安錄製宣導短語，並透過垃圾車播送，有網友肯定這項新穎作法；也有不少民眾抱怨「不知道是垃圾車來」。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心。」新竹市垃圾車的廣播音樂近期換成高虹安獻唱的樂團五月天歌曲「突然好想你」，在網路引發民眾熱議，有人在臉書 （Facebook）留言表示支持並稱讚歌聲好聽，也有網友稱「太自戀了」、「年長者根本不知道垃圾車來了」、「可以做點有意義的市政嗎？」

影片來源：聯合影音網

新竹市政府日前宣布，為提升市民對詐騙的認識、增強防詐免疫力，市府整合市政資源，錄製提醒式短語，與新竹市環保局共同辦理，利用轄內垃圾車出勤時段推播，將反詐意識傳遍全市。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，垃圾車的音檔播放，新竹市並非第一個推行的地方政府，許多縣市也是由縣市首長錄音，並播放於垃圾車音檔中提醒民眾。

施淑婷表示，新竹市反詐騙宣導音檔是在每個星期日定時、定點的垃圾清運路線，且是垃圾車於定點等待民眾時播放，垃圾車行進中依舊是播放「少女的祈禱」。

新竹市警察局長張素菱表示，現代人生活步調快，部分市民難有時間了解反詐騙宣導資訊，因此藉由賣場、垃圾車或廟宇播放音檔，宣導「反詐資訊」。