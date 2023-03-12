我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

新竹前市府淤泥造景 南寮恐淪偷倒溫床

記者張裕珍、王駿杰／新竹12日電
新竹南寮漁港南岸堆置淤泥與土方不斷沖刷，造成一旁新建停車場淤積。(記者張裕珍／攝影)
新竹南寮漁港南岸堆置淤泥與土方不斷沖刷，造成一旁新建停車場淤積。(記者張裕珍／攝影)

新竹公共工程又見「大祕寶」？新竹棒球場淺層表土挖出廢磚、廢電線等，全國譁然，南寮漁港南岸近年堆置大量青草湖淤泥與工程土方進行環境改造，去年底才完工，但記者實地走訪發現，部分區域表層可見廢磚、生鏽鐵棍等廢棄物，堆置的泥沙不斷沖刷，導致新建停車場淤積寸草不生，被稱為「出海口」的排水箱涵也「徹底被消失」。

該工程為新竹17公里沿線景觀改善計畫工程2期，竹市府2020年獲經濟部水利署1億1149萬元（台幣，下同，約362萬美元）補助，加上3444萬元自籌款施作，透過「土壤資源再利用」再造930公尺長的海岸線。

竹市府運用青草湖12.5萬立方公尺淤土，以及藝文高地清出的5500立方公尺土方堆置南寮漁港南岸的海岸線，營造約11至16公尺高的沙丘景觀。但施工期間就曾引發多位議員質疑，海岸線猶如免錢的土資場，外來的淤泥、土方更有破壞海岸疑慮。

淤泥、土石混合物等土方堆在南寮漁港南岸，面積達20公頃，再改造成了5.6公頃沙灘與14.8公頃草地。記者跟著新竹市議員黃美慧、海濱里長彭永泰徒步現勘，才踏入土丘沒多久就看見表層埋有廢磚、石塊，甚至是1個手臂長的鐵管。

「這比掩埋場還難看。」彭永泰看到現場有廢磚、廢石等廢棄物，敲下來的牆壁塊就插在表土上，跟北邊的風箏賽場、魚鱗天梯等觀光區相比有如兩個世界。

沿著土丘往海邊走，「出海口消失了」黃美慧說，原本順著滯洪池有打造1處排水箱涵，調節當地水位，但去年9月就發現箱涵被泥沙掩埋剩1/3，不出半年，出海口的箱涵已被完全覆蓋，不見天日。

「只做表面，並沒有相應的配套、整治。」黃美慧直言工程太過草率，出海口被埋掉，只能仰賴馬達抽水，若遇上颱風、強降雨，馬達損壞無法運作，恐再上演南寮大淹水。

市議員田雅芳說，審查委員曾提醒青草湖清淤土方應妥為處置，避免二次汙染，她曾跟拍淤泥載運過程，發現車輛直送海邊堆置，毫無遮蔽阻擋下，海水直接捲起淤泥入海。

市議員林彥甫批評，若政府可以用節省成本為由隨意棄置土方，豈不等同「只許州官放火不許百姓點燈」，憂心恐有廠商假藉市府堆置土方掩護偷倒。

對外界質疑，負責規畫設計的達觀規劃設計顧問公司說不便回應，由主辦工程的新竹市政府說明。竹市府城市行銷處官員表示，該工程依土方交換利用作業要點辦理，進行海岸修復與景觀改善，檢驗都符合土壤汙染管制標準第五條各項目管制標準，沒有汙染超標疑慮。

但市府坦言，草皮養護過程期間，曾發現不肖人士偷倒營建廢棄物，市府人員持鏟下挖約15公分也挖出磁磚、鐵管電線等廢棄物，推測是來自藝文高地的土方。

工程去年10月驗收，城市行銷處官員表示，目前仍在保固期，會再請廠商清理廢棄物，後續將新設計草溝，避免停車場淤積。

新竹市政府人員隨機開挖，就挖到廢棄磁磚片、金屬管線。(記者張裕珍／攝影)
新竹市政府人員隨機開挖，就挖到廢棄磁磚片、金屬管線。(記者張裕珍／攝影)

觀光

上一則

新聞評論／基捷「騙局」 林右昌吹噓成政績

下一則

再戰2024總統？宋楚瑜：年齡不是問題 我的信心還不錯

延伸閱讀

費城縫補華埠 推動萬安街快速路「加蓋」

費城縫補華埠 推動萬安街快速路「加蓋」
美華文藝季春季講座 11日聊歐洲寫實主義小說

美華文藝季春季講座 11日聊歐洲寫實主義小說
維州費郡28號公路 啟動強化安全工程

維州費郡28號公路 啟動強化安全工程
科技業退燒？ 亞馬遜第2總部工程暫停

科技業退燒？ 亞馬遜第2總部工程暫停

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜