新竹前市府淤泥造景 南寮恐淪偷倒溫床

新竹南寮漁港南岸堆置淤泥與土方不斷沖刷，造成一旁新建停車場淤積。(記者張裕珍／攝影)

新竹公共工程又見「大祕寶」？新竹棒球場淺層表土挖出廢磚、廢電線等，全國譁然，南寮漁港南岸近年堆置大量青草湖淤泥與工程土方進行環境改造，去年底才完工，但記者實地走訪發現，部分區域表層可見廢磚、生鏽鐵棍等廢棄物，堆置的泥沙不斷沖刷，導致新建停車場淤積寸草不生，被稱為「出海口」的排水箱涵也「徹底被消失」。

該工程為新竹17公里沿線景觀改善計畫工程2期，竹市府2020年獲經濟部水利署1億1149萬元（台幣，下同，約362萬美元）補助，加上3444萬元自籌款施作，透過「土壤資源再利用」再造930公尺長的海岸線。

竹市府運用青草湖12.5萬立方公尺淤土，以及藝文高地清出的5500立方公尺土方堆置南寮漁港南岸的海岸線，營造約11至16公尺高的沙丘景觀。但施工期間就曾引發多位議員質疑，海岸線猶如免錢的土資場，外來的淤泥、土方更有破壞海岸疑慮。

淤泥、土石混合物等土方堆在南寮漁港南岸，面積達20公頃，再改造成了5.6公頃沙灘與14.8公頃草地。記者跟著新竹市議員黃美慧、海濱里長彭永泰徒步現勘，才踏入土丘沒多久就看見表層埋有廢磚、石塊，甚至是1個手臂長的鐵管。

「這比掩埋場還難看。」彭永泰看到現場有廢磚、廢石等廢棄物，敲下來的牆壁塊就插在表土上，跟北邊的風箏賽場、魚鱗天梯等觀光 區相比有如兩個世界。

沿著土丘往海邊走，「出海口消失了」黃美慧說，原本順著滯洪池有打造1處排水箱涵，調節當地水位，但去年9月就發現箱涵被泥沙掩埋剩1/3，不出半年，出海口的箱涵已被完全覆蓋，不見天日。

「只做表面，並沒有相應的配套、整治。」黃美慧直言工程太過草率，出海口被埋掉，只能仰賴馬達抽水，若遇上颱風、強降雨，馬達損壞無法運作，恐再上演南寮大淹水。

市議員田雅芳說，審查委員曾提醒青草湖清淤土方應妥為處置，避免二次汙染，她曾跟拍淤泥載運過程，發現車輛直送海邊堆置，毫無遮蔽阻擋下，海水直接捲起淤泥入海。

市議員林彥甫批評，若政府可以用節省成本為由隨意棄置土方，豈不等同「只許州官放火不許百姓點燈」，憂心恐有廠商假藉市府堆置土方掩護偷倒。

對外界質疑，負責規畫設計的達觀規劃設計顧問公司說不便回應，由主辦工程的新竹市政府說明。竹市府城市行銷處官員表示，該工程依土方交換利用作業要點辦理，進行海岸修復與景觀改善，檢驗都符合土壤汙染管制標準第五條各項目管制標準，沒有汙染超標疑慮。

但市府坦言，草皮養護過程期間，曾發現不肖人士偷倒營建廢棄物，市府人員持鏟下挖約15公分也挖出磁磚、鐵管電線等廢棄物，推測是來自藝文高地的土方。