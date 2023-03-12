新聞評論／基捷「騙局」 林右昌吹噓成政績

基隆捷運的總經費暴增至近700億元台幣、基隆市府自負額高達近54億元，讓市長謝國樑大動作反彈。(記者游明煌／攝影)

基隆捷運 近日通過第一階段環評，內政部長林右昌連忙在臉書報喜攬功。但他隻字未提興建經費從425億（台幣，下同，約13.8億美元）暴增為近700億，基隆市分攤金因此飆漲三倍，基隆市長謝國樑為此怒槓中央。這條進不了基隆蛋黃區的捷運，自始至終都只是蔡政府為兌現林右昌的競選支票 ，如今卻可能成為拖垮基隆財政的錢坑，而要解決基隆聯外困境，更是畫大餅充飢。

北基間雖有軌道運輸，但台鐵 準點率不足、妥善率不佳，加上交通部10多年前推動北基鐵路捷運化，增設多個通勤車站，卻未同步開行跳蛙式列車等配套。讓通勤比率高達4成的基隆人回家之路愈來愈漫長，這也是為何近20來基隆政治人物都會開出「捷運」作為選戰支票。

2017年，蔡總統為拉抬時任基隆市長林右昌的連任選情，宣布興建基隆輕軌，80億經費中央全埋單。基隆輕軌原本規畫路線九成與台鐵共用軌道，但不僅技術面不可行，更衍生基隆至8堵間「火車讓路」爭議，引發基隆人強烈反彈。2020年，時任交通部長林佳龍邀集北北基3市市長會談，宣布輕軌升格為捷運，但第一階段只興建南港到八堵，且要到2032年才通車。

去年2月，時任閣揆的蘇貞昌還大張旗鼓到七堵站宣布拍板基捷計畫，但後來總經費從400多億暴增為697億，基隆市配合款也從17億增為53億。可議的是，外界一直被蒙在鼓裡，新任的謝市府也直到上月才經由主責基捷興建的新北市府獲悉。國民黨批評中央補助看顏色，更質疑林右昌去年選前應已得知，卻故意隱匿。一如林右昌當初「暗槓」內政部沒收護海公投的公文，直到基隆政黨輪替後，公投領銜團體才自謝市府處得知。

而且這還不算入第二階段至少要200億起跳的八堵至基隆段，加總勢將破千億。鐵道局的環境影響說明書卻坦承，基捷通車後，僅增加0.14%公共運輸人口。為了這貴又沒效益的軌道，卻可能讓1年只有200億預算的基隆落入財政黑暗期，謝國樑呼籲中央全額補助；而任內留下這個財務窟窿，轉身到中央任高官的林右昌卻冷回「地方多努力」。但最近1份林右昌要求中央全數埋單基捷經費的公文曝光，證明林右昌完全清楚基捷會帶來財務災難，卻叫繼任者「多努力」，前市長的態度不令基隆人心寒嗎？

在此同時，行駛北基間的國道客運因脫班嚴重，通勤族怨聲載道。謝國樑致電交通部長王國材，請求台鐵加開基隆到南港的直達車，方便通勤市民自南港轉乘捷運，但苦候多日才等到台鐵局長杜微回電，而且以窒礙難行回絕。謝國樑再提出一班早上自強號增停南港站的折衷方案，台鐵拖拉多日後才點頭同意。若基隆仍是綠營執政，結局一定大不同。之前民進黨立委蘇巧慧要求普悠瑪號增停進出人數有限的鶯歌站，杜微立刻照辦。對便利基隆人通勤、且能擴大雙鐵轉乘效益的增停南港站，台鐵卻冷處理，要說這當中沒有「看顏色辦事」，也難服眾。

基捷能解決多少北基交通問題，仍然存疑；但暴增的自負額將拖垮基隆財政，則無疑問。眼前應先優化台鐵，包括增停南港站、開設跳蛙式列車、對號車延駛至基隆站等，蔡政府捨此不做，只為兌現林右昌的支票，不但中央負擔大增，還可能把基隆推入財務黑洞，更無法解決通勤族痛點，落得三輸局面。

基捷一路走來，印證柯文哲所言的「騙局一場」。林右昌好意思把基捷當政績吹噓，難道他不知道早成爛攤子了嗎？