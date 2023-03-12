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賴清德主打誠信條款 民進黨內憂遭反噬

記者蔡晉宇╱台北12日電
民進黨主席賴清德(前左)將在14日登記黨內總統初選，賴11日出席屏東六堆運動會，為選手加油。(記者劉學聖／攝影)
民進黨主席賴清德(前左)將在14日登記黨內總統初選，賴11日出席屏東六堆運動會，為選手加油。(記者劉學聖／攝影)

民進黨總統初選將在本周登記，據了解，黨主席賴清德將在14日登記參選，正式揭開角逐2024大位序幕。黨內人士表示，賴清德選總統，已在綠營內部定於一尊，不至於節外生枝，對賴清德的真正考驗會是立委初選提名，中執會日前通過的「誠信條款」，黨內質疑主打「藍營落跑」的策略，最終恐將自我反噬。

民進黨誠信條款是基於對選民誠信，不建議現任議員參選立委，但無現任綠委選區和艱困選區不在此限。民進黨人士表示，這項條款理想情況將發揮「對內競爭單純化、對外牽制對手」效果，但目前是否能達成兩目標皆有疑慮，尤其是對外作戰，若無法拿出清晰的論述，到了大選期間恐出現被反擊危機。

黨內人士指出，原先希望有意挑戰者，會在「全黨都反對」的氛圍下知難而退，但結果卻不然，以高雄第二選區為例，資深議員黃秋媖就明確表達了不會退讓，繼續照計畫挑戰現任立委邱志偉，其他幾個初選區也有類似狀況。

對外牽制作戰部分，非新潮流派系人士表示，現在主打這是「防落跑條款」、「誠信條款」，民進黨將陷入論述不夠完整的險境，因為在2024年即將挑戰現任國民黨立委者，多半都是在地現任議員。

不具名的綠委強調，要確實執行誠信條款，就不應開艱困選區的後門，這樣恐會有公平性問題，反而會被在野黨抓住把柄，反過來打臉民進黨，讓原本想要拉高道德層級，形塑民進黨改革決心的美意，變成在野黨攻擊的破口。

有意挑戰立委的現任台北市議員許淑華說，她雖具議員身分，但屬誠信條款例外情況，可參選立委，會努力爭取，她不論當議員還是立委，都在這個選區，沒落跑問題。

派系人士質疑，同選區就沒有落跑問題，是民進黨的統一論述嗎？若真如此，那綠營如何質疑國民黨台北市議員徐巧芯落跑。有黨內人士說，賴清德擔任黨主席後，民進黨淪為小圈圈決策，賴沒有先和黨內溝通，就突然提出誠信條款，讓不少派系錯愕。

民進黨 賴清德 國民黨

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