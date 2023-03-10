陳宗彥涉貪嫖 廉政署：未通報賴市長

陳宗彥在台南市政府民政局長時期涉貪、涉嫖，廉政署長莊榮松證實，檢察官沒有通報。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥在台南市政府民政局長時期涉貪、涉嫖，台南地檢署第一次簽結案件有無通報其時的台南市長賴清德 ，至今成謎。國民黨 立委曾銘宗昨天追問處理流程，台南地檢署有無向當時台南市長賴清德通報？廉政署長莊榮松證實，檢察官 沒有通報。

陳宗彥案簽結疑雲震撼政壇，引發吃案、內部簽呈是否洩密等執法爭議，台南地檢署重新分案調查，高檢署的行政調查報告尚未公布。

曾銘宗表示，陳宗彥案已重啟偵查，是要查3個月、6個月還是1年？曾並問法務部長蔡清祥當年刑事簽結的是哪一位檢察長？蔡清祥先以未看見案卷為由未正面回應。

曾銘宗追問，是哪一位檢察長簽結陳宗彥，報紙已刊登很久了，簽結的案子是過去式，理由合不合理？如果蔡清祥到了立法院還說不知道，「真的不可以也不適合」。

蔡清祥隨後自幕僚手中拿取資料，表示簽結「陳宗彥案」的檢察長是張文政，蔡說，行政調查完畢後，該公開的就會公開；重啟刑事偵查的時程，要由承辦檢察官決定。

曾銘宗質疑，當年案子簽結後，台南地檢署有無向賴清德通報？莊榮松表示，「台南市政府沒有接到檢舉通知」。

曾銘宗說，檢察官是不是看到「賴市長」就不敢通知？如果檢方當年通報，陳宗彥就不會一路高升到內政部政次、行政院發言人，要求法務部盡速提出調查報告。

為啟動廉能政府正向循環，廉政署訂有「防貪、肅貪、再防貪」機制，規定肅貪案調查過程中，如發現有人員行政違失，在不影響後續偵辦下，應即時將違失態樣通報權責單位處理，不過，陳宗彥涉貪案多年前簽結時，檢、廉卻無後續處置。

資深檢察官說，檢察官查貪汙案，如未達起訴門檻，但若有行為不當或行政疏失者，結案後會依相關規定將查案過程所獲的資訊，透過廉政機關轉相關行政機關作行政議處，過去特偵組辦「正己專案」，對於部分司法官雖未查獲貪汙事證，但有行為失檢部分會移送監察院等。

機關首長的決心，關係廉政平台的推動成敗。檢廉當年有無通知台南市長賴清德，相關單位的辦案態度、與賴清德對部屬的要求標準，環環相扣。