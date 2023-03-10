兩岸、外交論述不足？侯友宜：新北市有其角色

地方頻拱選總統，新北市長侯友宜9日說，不管哪個角色都全力做好事。(記者陳正興／攝影)

地方頻頻拱侯友宜 選總統，侯友宜昨說，「不管在哪個角色，都是全心全力做好事。」至於被質疑兩岸及國際論述表態不足，侯友宜說，不要忘了新北市是全台最大的城市，不管城市外交及重大兩岸議題，新北都有其角色跟定位。

國民黨 副主席連勝文 昨被問及，2024若陷入三腳督，藍營敗選機率將大增，國民黨是否考量整合民眾黨主席柯文哲？連勝文說，他絕對是國民黨裡對柯文哲最有意見的人，但為了國民黨、為了台灣、為了下一代，即便再有意見，他都願意來跟柯文哲合作。柯辦發言人陳智菡說，「只要有共同理念、想法，為台灣好，讓人民安居樂業，都有合作的可能。」

新北市蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓今日舉行動土典禮，侯友宜、蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌皆出席，陳宏昌說，侯友宜如果出來選總統，當然會支持。陳宏昌曾代表國民黨連任多屆立委，是現任總統府資政。但陳2019年曾批時任國民黨總統候選人韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂」，遭國民黨開除黨籍。

侯友宜昨說，不管是在哪一個角色都可以為國家、為人民做事，不分你我，這才是出來為公職服務不變的初心，就像陳宏昌雖已經離開政界，但仍勇往直前，不忘初心做好事情。

針對傳出新北29區里長聯誼會傳連署支持，侯友宜說，新北市有1032個里長，他在這裡長期並肩作戰，會從這個月開始里長基層座談會，通力合作，解決民眾的需要。

至於美國聯邦眾議長麥卡錫將與蔡英文總統見面，侯友宜說，任何政策或計畫一定要以台海穩定、區域和平為最重要原則，這是不變方向。

國民黨秘書長黃健庭表示，國民黨主席朱立倫不納入初選民調。侯友宜表示，相信黨有黨的步驟跟方法，要給予尊重，朱立倫有其角色，每人在自己的角色並肩作戰，只要能夠為國為民多做一點事，大家通力合作讓國家更安定。至於鴻海創辦人郭台銘，侯表示，郭非常優秀，大家一起通力合作，彼此並肩作戰。

連勝文說，朱立倫過去說開大門、走大路，就是告訴大家，絕對不會重蹈2020年的謬誤。

連勝文也說，藍營內部確實有人質疑，因為郭台銘4年前離開國民黨讓許多人害怕，擔心最後郭若無法出線會再離開，畢竟國民黨無法承受二度傷害。

監察院前院長王建煊日前宣布參選總統，主張兩岸和平統一。王建煊昨在直播節目受訪時表示，如對岸武統爆發戰爭，對不起台灣人民，因此若當選，第一年就會邀各黨派討論，和對岸進行和平統一的談判。