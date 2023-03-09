觀察站／朱立倫不戰2024 藍剩侯友宜、郭台銘對決？

2024總統大選，新北市長侯友宜民調居高不下。（記者劉懿萱／攝影）

國民黨 主席朱立倫2019年總統黨內初選敗給韓國瑜 ，四年來積極備戰，但新北市長侯友宜民調 居高不下，徵召幾成黨內共識。秘書長黃健庭8日間接幫朱表態「不會將自己納入2024民調」，雖被解讀朱不戰2024，但政局千變萬化，不到最後一刻都說不準。

是否底定徵召侯，或是局勢會演變成侯、郭相爭，甚至另有人要參選，藍營還未擺平內部異見。在國民黨過去的經驗裡，往往因黨內顧忌盤算，以至於波折不斷，難能團結。朱立倫自己在從當年「換柱」擔綱到四年前初選受挫，傷痕累累的經驗，會讓他在這一局裡更加謹慎，所以他8日在常會裡不斷為南投敗選自責，不斷表達無私無我。

2019年3月，國民黨內出現徵召民調第一韓國瑜的聲音，時任組發會主委李哲華建議當時黨主席吳敦義「直接徵召韓國瑜」。不過，吳敦義心心念念想選總統，盼能拉高民調參加初選，一直到3月底發現民調沒起色，才終於在4月9日中常會宣布自己沒有意願參選總統。

據了解，在吳敦義決定不選後，原支持吳的中常委轉而支持韓，甚至南下高雄告訴韓「吳主席希望你選」。原以為大勢已定，結果突然上演吳敦義頒發榮譽狀給鴻海創辦人郭台銘，郭即宣布參加初選，才會讓人在美國的李佳芬心寒暗指「背後被開槍」的感覺不舒服。當時最先表態參選的朱立倫，一開始也希望初選，但到了2019年3月底也公開表示，如果要徵召韓國瑜，他全力支持。

黃健庭8日轉達中常委希望採徵召方式，立院黨團總召曾銘宗上個月也表達應直接徵召侯友宜，智庫執行長柯志恩也說，若以勝選為考量，徵召比起初選的嫌隙會少很多。黨務人士坦言，若當時提早徵召韓國瑜或許還比較單純，就不會因為拖延出現郭台銘的問題，造成藍營分裂。

黃健庭說要徵詢各方意見，凝聚黨內共識。四年前的教訓是國民黨的照妖鏡，朱立倫能不能扮演好總教練，沒有自我，穩住大局，只求國民黨好。如何化解黨內歧見，「團結一切可團結的力量」，三個月還有許多事要做，朱立倫還得加把勁。