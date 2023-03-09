不建議現任議員選立委 賴清德主導2024提名 劍指侯友宜

民進黨2024提名機制起跑，民進黨主席賴清德(左)與蔡英文總統(右)、黨內各派系互動受關注。(圖：總統府提供)

民進黨 中執會昨天討論2024年區域立委提名 作業，黨主席賴清德 提出建議案，鑑於現任議員甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，不建議現任議員參與2024立委選舉，但艱困選區或無黨籍現任立委之選區除外。會中雖有蘇系、正國會、英系中執委表達異議，但反對意見並不強烈，最終仍順利通過。

賴清德提案，現任議員不參與立委選舉，被視為民進黨版「大局條款」。黨內人士指出，該案並不具有強制力，黨中央也沒有要修改黨章進一步賦予強制力意思，但會成為選舉提名小組未來協調的原則，對於提名結果仍具有相當約制力。

據轉述，賴清德提出此案後，包括正國會中執委陳茂松、英系中執委陳淑華、彭佳芸都提出異議。由於不同意見的表達並不強烈，也未再進一步反彈，最後照案通過。

彭佳芸說，該議題在會議中沒有形成共識，所以僅作新聞稿的陳述，更沒有要更改初選規定，三重過去被視為綠營票倉，去年底新北市長選舉首次遭到翻盤，相信黨中央會有公平公正的初選機制。陳茂松表示，民進黨是民主政黨，應保障地方議員參選立委的權利，會比較恰當。蘇系中執委蘇巧慧說，有些地方議員已連任多屆，若最強參選人就是現任議員，恐怕和此提案會有衝突。

立委趙天麟、中執委陳世凱、中常委許淑華等人則表態支持，並提到未來新北市長侯友宜可能也要落跑，民進黨要跟國民黨區隔。

與會人士表示，除了國民黨立委王鴻薇是「落跑議員」的最佳代表，台北市議員徐巧芯等藍營多位要挑戰立委者都是現任議員身分，民進黨先展現態度，有助未來選戰論述。

民進黨中執會昨天通過成立「2024大選提名策略小組」，成員涵蓋黨內各派系，屏東縣前縣長潘孟安擔任召集人。民進黨主席賴清德近期將和黨內各派系餐敘，黨內人士解讀，賴此舉有融冰意味。湧言會召集人王定宇說，賴清德確實安排和各派系餐敘，盼調整腳步，面對艱難的2024大選。