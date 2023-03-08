民調：2024三腳督 侯賴只差4個百分點

新北市長侯友宜。(本報資料照片)

2024總統大選藍綠白都想奪下總統寶座，民眾黨主席柯文哲 已表態參選，民進黨目前傾向副總統賴清德 ，國民黨人選雖未定，但新北市長侯友宜 呼聲最高。據最新民調顯示，若2024呈現「三腳督」，侯友宜支持度32%、賴清德28%，柯文哲21%；若鴻海創辦人郭台銘重返國民黨並獲得提名參選，則賴清德與郭台銘支持度不相上下，柯文哲略減。

根據「TVBS民意調查中心」最新民調指出，假設藍綠白紛紛參戰2024總統大選，侯友宜支持度較前次調查略減2個百分點，賴清德則略增3個百分點，侯友宜與賴清德的差距由9個百分點縮小為4個百分點，柯文哲支持度則維持不變。

TVBS報導，交叉分析顯示，柯文哲在20至29歲的支持度大幅上升至50%，比侯友宜和賴清德的19%、15%來得高，30至39歲的支持度同樣也是柯文哲為最高，達到39%，侯友宜和賴清德分別24%、22%；然而，40至49歲部分，侯友宜和賴清德則雙雙反超柯文哲，拿下32%與31%支持度，柯文哲則僅獲19%；50至59歲則為侯友宜為最高，賴清德和柯文哲依序居後，至於60歲以上部分，賴清德則以37%居於領先，3人各擅勝場。

若以地區分布來看，北北基地區支持侯友宜比例為41%，賴清德與柯文哲仍在兩成上下，沒有太大變化；但桃竹苗地區支持侯友宜比例跌至31%，柯文哲則增加8個百分點，來到27%，賴清德上升到25%；中彰投地區支持侯友宜比例下滑至26%，賴清德支持度增到28%，柯文哲降到22%，三人支持度差距縮小。

據報導，若郭台銘重返國民黨並獲得提名參選2024年總統，與賴清德、柯文哲「三腳督」競選，郭台銘支持度為28%，較前次調查減少6個百分點，賴清德為28%，則較前次調查略增3個百分點，而柯文哲略減為19%。

但若2024是國、民兩黨藍綠對決的情況下，侯友宜支持度為46％，賴清德則為34％；但若國民黨是由郭台銘代表參選，在賴清德兩人對決時，郭台銘的支持度為40%，略微領先賴清德的37%，整體而言，在藍綠可能人選對決情況下，國民黨推派侯友宜時，支持度領先幅度較大。