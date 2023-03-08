我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

民調：2024三腳督 侯賴只差4個百分點

台灣新聞組／台北8日電
新北市長侯友宜。(本報資料照片)
新北市長侯友宜。(本報資料照片)

2024總統大選藍綠白都想奪下總統寶座，民眾黨主席柯文哲已表態參選，民進黨目前傾向副總統賴清德，國民黨人選雖未定，但新北市長侯友宜呼聲最高。據最新民調顯示，若2024呈現「三腳督」，侯友宜支持度32%、賴清德28%，柯文哲21%；若鴻海創辦人郭台銘重返國民黨並獲得提名參選，則賴清德與郭台銘支持度不相上下，柯文哲略減。

根據「TVBS民意調查中心」最新民調指出，假設藍綠白紛紛參戰2024總統大選，侯友宜支持度較前次調查略減2個百分點，賴清德則略增3個百分點，侯友宜與賴清德的差距由9個百分點縮小為4個百分點，柯文哲支持度則維持不變。

TVBS報導，交叉分析顯示，柯文哲在20至29歲的支持度大幅上升至50%，比侯友宜和賴清德的19%、15%來得高，30至39歲的支持度同樣也是柯文哲為最高，達到39%，侯友宜和賴清德分別24%、22%；然而，40至49歲部分，侯友宜和賴清德則雙雙反超柯文哲，拿下32%與31%支持度，柯文哲則僅獲19%；50至59歲則為侯友宜為最高，賴清德和柯文哲依序居後，至於60歲以上部分，賴清德則以37%居於領先，3人各擅勝場。

若以地區分布來看，北北基地區支持侯友宜比例為41%，賴清德與柯文哲仍在兩成上下，沒有太大變化；但桃竹苗地區支持侯友宜比例跌至31%，柯文哲則增加8個百分點，來到27%，賴清德上升到25%；中彰投地區支持侯友宜比例下滑至26%，賴清德支持度增到28%，柯文哲降到22%，三人支持度差距縮小。

據報導，若郭台銘重返國民黨並獲得提名參選2024年總統，與賴清德、柯文哲「三腳督」競選，郭台銘支持度為28%，較前次調查減少6個百分點，賴清德為28%，則較前次調查略增3個百分點，而柯文哲略減為19%。

但若2024是國、民兩黨藍綠對決的情況下，侯友宜支持度為46％，賴清德則為34％；但若國民黨是由郭台銘代表參選，在賴清德兩人對決時，郭台銘的支持度為40%，略微領先賴清德的37%，整體而言，在藍綠可能人選對決情況下，國民黨推派侯友宜時，支持度領先幅度較大。

副總統賴清德。(本報資料照片)
副總統賴清德。(本報資料照片)
鴻海董事長郭台銘。(本報資料照片)
鴻海董事長郭台銘。(本報資料照片)

賴清德 柯文哲 侯友宜

上一則

水情緊張 降雨不樂觀 台恐重演百年大旱

下一則

美指示台灣修全動法？國防部長：絕對沒有

延伸閱讀

南投敗選藍找戰犯 侯友宜：各有各角色

南投敗選藍找戰犯 侯友宜：各有各角色
柯文哲4/8訪美 美中台關係將提強國等距

柯文哲4/8訪美 美中台關係將提強國等距
美中台三角關係大選必考題 藍綠白燒腦

美中台三角關係大選必考題 藍綠白燒腦
立委補選 侯友宜、賴清德輔選交鋒 藍搶連勝 綠拚止敗

立委補選 侯友宜、賴清德輔選交鋒 藍搶連勝 綠拚止敗

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金