馬防部官兵缺糧缺肉 國防部長道歉保證不再發生

馬防部官兵近期因運補問題吃罐頭度日，在沙灘上「留言」抗議。國防部長邱國正6日公開向官兵道歉，並表示已下令空軍C-130運輸機進行運補。（本報資料照片）

馬防部官兵近期因運補問題吃罐頭度日，在沙灘「留言」抗議。國防部 長邱國正昨天公開向官兵道歉，表示已下令空軍運補副食品到外島，保證不會再有類似情形。他也表示，雖不怪官兵，但此案呈現部隊內部管理、資訊管控，「的的確確有些問題」、「將一次解決」。

邱國正昨受邀列席立法院外交及國防委員會。對馬防部防區伙食缺肉、官兵對外「求援」，邱國正面對立委質詢時，向官兵道歉，直稱「我們做得不夠周延」。行政院副院長鄭文燦昨受訪也表示，照顧離島官兵是國防部很重要的責任。

國民黨 立委鄭正鈐說，官兵兩天未食肉未選擇打1985申訴電話，就選擇在海灘留字求援，官兵生理、心理素質都需要再特別教育 ，他請國防部必須好好處理，因為此舉讓全球看笑話。

邱國正表示，國防部已下令空軍C-130運輸機進行運補，他也不能怪天候及船期，但有運補船確實故障。至於馬防部官兵沙灘留下抗議字樣，邱國正表示，他不會怪罪官兵，國防部要檢討，不夠周延處對官兵很抱歉；他也待過外島，向外島官兵保證不會再有這樣狀況。

馬防部則表示，軍租民船近期因海象不佳及故障維修，因此多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，因此本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足；軍租民船尚在維修中，若仍有延航之虞，將持續以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。

馬祖莒光島官兵喊缺糧缺肉，國防部緊急運補，不過居民說，運送速度不夠快，當地生活物資也未舒緩，餐廳業者直喊食材已見底，盼中央以公權力協調航權。連江縣府將協調客輪補運，研議補貼辦法。