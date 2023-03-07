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外島官兵缺糧 施明德批荒唐丟臉 柯文哲：令人無言

台灣新聞組／台北7日電
針對馬祖近期缺肉品，馬防部官兵在沙灘「留言」抗議，民進黨前主席施明德批蔡總統荒唐、丟臉。（本報資料照片）
針對馬祖近期缺肉品，馬防部官兵在沙灘「留言」抗議，民進黨前主席施明德批蔡總統荒唐、丟臉。（本報資料照片）

針對馬祖近期缺肉品，民進黨前主席施明德昨天表示，30年來，他一直強烈主張「金馬非軍事區」、「金馬和平區」，但軍方堅持兵留金馬，如今連肉都缺，這樣的軍隊能防衛誰？他並向蔡總統喊話，「請看看馬祖兵在沙灘的求救文吧！做為國家元首，您不覺得荒唐，丟臉嗎？」

民眾黨主席柯文哲也透過臉書感嘆，承平時期竟斷補20天，國防部連前線弟兄三餐溫飽都無法照顧，沙灘兩行字讓國軍形象重挫，「令人無言」、「正常管道解決不了，弟兄只能自求生路。」

施明德表示，金門的日常生活用品、食品等早就仰賴廈門，這已是眾所皆知，如今，在媒體上看到馬祖軍方在沙灘公然留下求援大字，「國防部長，你丟不丟臉！你還堅持要保留這兩個『防衛』司令部嗎？防衛什麼？」「連肉都缺，還得像孤島流落人在沙灘留字求援，這樣的軍隊能防衛誰？」

他並再次提及去年底所發表「金馬和平特區草案」，呼籲全面從金馬撤兵，向中國遞出70年來最有意義的橄欖枝。

其實不僅國軍，西莒當地居民也抱怨，貨船20多天沒來，現在已吃不到新鮮的雞肉、豬肉，也是只剩下罐頭，而且早餐店沒有雞蛋，東莒唯一超商的東西也早都被掃光，雖不至於挨餓，但還是希望貨船能快點來。

國防部 超商 柯文哲

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