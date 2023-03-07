修全動法 國防部長邱國正：總統告知須妥為處理

國防部長邱國正6日上午在立法院受訪表示，全動法內容不會有16歲學生上戰場，但「身為軍人出生的我反對作戰，但不能不做準備」。（取材自立法院直播）

針對全動法修法，國防部 長邱國正昨天上午在立法院受訪表示，內容不會有16歲學生上戰場，但「身為軍人出生的我反對作戰，但不能不做準備」。

邱國正受訪說明全動法決定修法過程表示，前年5月，因為要編成全民防衛動員署，要經過立法院，黨團協商時同意在去年1月1日成立全動署，但有附帶決議，成立後要對單一縣市實施驗證、兵推，得到數據後在一年內檢討，看動員準備法進行修正，驗證一年後，參考當前環境、局勢，也看國外的例子，南韓 、瑞士等都有，主要用意就是一旦作戰，對整個國家戰略物資的掌控要做運用，達到全民防衛作戰效果，基於此理由，召集各部會針對此法開會，原本只有八部會，但發現不夠周延，因為科技日新月異，必須進行修正。

邱國正說，身為民主國家要做最好準備，而且儘量不要干預到人民生活，朝這一方面去努力。但他澄清說，什麼16歲上戰場，完全沒這回事。「身為軍人出生的我反對作戰，但不能不做準備」，準備越周延，有狀況發生越能按部就班。

對於修法是否繼續，他說，後續將綜整相關資料，按照跨部會協調，把外界意見列進去，逐條審定，避免造成紛擾。

國民黨 立委陳以信昨質詢，全動法提出修法前，國防部是否曾向三軍統帥蔡總統報告並獲得許可？總統知不知情？國防部長邱國正表示，「總統有告訴我須妥為處理」。

立委追問，全動法修法是緊臨「台美國安會談」之後提出，修法是否由國安會交辦？邱國正表示，此案是2018年立法院在研議全動署成立前的附帶決議，沒有國安會交辦。