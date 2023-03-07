桃園市立圖書館外包蘇貞昌女兒 市府：前朝指示

桃市圖書館總館新建工程，傳出是行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純擔任創意總監的二三設計公司參與設計。(本報資料照片)

桃園市立圖書館新建總館工程在選前被爆出是行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純擔任創意總監的二三設計公司參與設計，桃園市府昨天表示，確是前市府要求廠商協調才讓二三設計公司加入，原始合約上沒記載，是前秘書長黃治峯在相關會議上裁示，由總圖得標廠商春原營造將2495萬元（台幣，約81.5萬美元）的互動多媒體案，轉給協力廠商全台數位系統公司，全台數位再交由二三設計承包。

黃治峯昨受訪反駁：「我哪有那麼厲害？」他強調時間有點久，記不清楚，不過一定是依據主辦工程的工務局新工處、文化局的建議裁示變更；他不認識蘇貞昌、蘇巧純，也管不到變更後營造公司要交給誰承包，如果要說他裁示後就給二三設計是「很可笑」的事。

桃園市立圖書館總館去年12月啟用，選前被民代爆料諸多爭議；去年10月底也被國民黨 質疑違反利益迴避、違背蘇巧純「不參加任何政府標案」承諾；蘇貞昌當時回應二三設計沒有參與投標，是得標廠商的下游廠商找專業民間公司合作，沒有違背承諾。

桃園市議員舒翠玲要求張善政市府針對總圖工程提出專案報告說明，工務局昨在市議會臨時會證實二三設計是前市府要求廠商變更設計，經過包商之間的協調後加入。

工務局表示，依合約書，全台數位系統公司為協力廠商，屬施工廠商春原營造的分包商；檢視春原營造提供與全台數位之間的分包契約內容，沒提到二三設計。但黃治峯去年8月12日主持相關會議，以考量工期、工程進度及簡化工程介面為由，裁示新工處依政府採購法及契約等相關規定，交原施工廠商春原營造辦理變更設計，也就是用擴充合約名義處理；春原營造隨即將互動多媒體案轉給全台數位，全台再委託二三設計承包。

舒翠玲指出，合理懷疑前市長鄭文燦護航、蘇家毀諾任內不包公共工程，質疑前市府從發包總圖工程到得標廠商、協力廠商有人扮白手套，做球給蘇巧純的公司；新市府要求春原營造提供相關合約資料，業者一度以營業機密為由拒絕，到現在還有部分資料不肯提供，更讓人覺得可疑。

此外，國民黨立院黨團昨舉行「民進黨 染黑府城，賴清德 都不知情？」記者會，呼籲民進黨主席賴清德說明學甲爐碴案、陳宗彥性招待醜聞等台南市長任內情事；並要求台南地方法院針對正副議長賄選案相關涉案人員交保是否會串供，以及買票資金流向，查明清楚。