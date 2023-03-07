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「協調會贏的」連勝文不贊成總統初選

台灣新聞組／台北7日電
國民黨副主席連勝文（右）與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）。(記者曾原信／攝影)
國民黨副主席連勝文（右）與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）。(記者曾原信／攝影)

南投立委補選結束，國民黨2024大選競爭更趨白熱化。國民黨副主席連勝文昨天接受網路節目「今天誰來沛」專訪表示，不贊同國民黨採用初選的方式，因為國民黨初選無法在短時間內癒合。他認為應該要以協調的方式，共推會贏的人出來代表國民黨參選。

談到鴻海創辦人郭台銘，連勝文說，在爭取BNT疫苗上，可以感受到郭台銘是真的愛台灣，他歡迎郭台銘回來國民黨這條船上。不過，他也坦言，從他和他父親連戰表態挺時任總統候選人韓國瑜後，他和郭兩人已經有三年多沒見面了。

被問及侯友宜在二二八提到的「三平三安」，是否有意問鼎2024？連勝文表示，站在新北市長的立場發表這樣的評論是有道理的，至於是不是代表就要參選？他私下接觸侯，侯對2024態度還是很保守的。

「你們真的覺得國民黨靠自己的力量，明年2024年一定會贏嗎？」連勝文說，民進黨是窮凶極惡一匹惡狼，國民黨應該要想辦法去結合所有可以結合的力量，這樣才有可能，把這隻惡狼給打垮。

據TVBS報導，連勝文說，不管是侯友宜或郭台銘，他們的人生已經達到無所求的境界，若真正想出來做事，不是要錦上添花還是歷史留名，而是真正關心台灣土地，相信他們都有合作空間。

連勝文表示，郭台銘這幾年為台灣付出很多，若最後無法代表國民黨出來選總統、硬幹到底，導致國民黨等非綠陣營又失敗，實在很難想像這樣的情況，他期待國民黨可以化解這種困境，而他也有這樣的信心。

國民黨 連勝文 郭台銘

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