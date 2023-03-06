總統大選再不提名 藍營憂侯成下一個林明溱

南投立委補選落幕，各黨將進入2024大選初選及提名 作業。民進黨 上月已公布總統初選辦法，將於3月13至17日開放領表登記，若有一組以上登記，則於4月6至10日舉辦初選民調。

本報系聯合報報導，國民黨 預計4月提出總統初選相關辦法，但目前沒有確切時間表，國民黨昨天重申「如黨主席朱立倫之前所表述，我們不躁進，也不拖延」。

民進黨主席賴清德率隊打贏南投立委補選之後，黨內總統人選「定於一尊」的聲音漸強，日前行政院前院長蘇貞昌公開挺賴選總統，行政院長陳建仁也曾公開稱讚賴，被黨內視為團結的訊號。

不過，民進黨人士認為，只要符合資格，人人都可登記總統初選，賴代表民進黨參選總統幾乎無懸念，但總要等到領表登記時間截止才會底定。

民進黨將於3月20至24日辦理立委初選領表登記，4月19日中常會後辦理立委初選民調分組抽籤，在4月24日至5月12日舉辦初選民調，5月17日公告初選提名名單。

第三勢力方面，民眾黨秘書長周台竹昨天表示，黨主席柯文哲就是民眾黨的總統參選人，柯文哲曾經講過「如果我不參選，才會宣布」，而柯文哲4月初就是以民眾黨總統參選人的身分訪美，民眾黨已經行文給外交部，拜託協助相關事宜，「我們寫公文就是『台灣民眾黨總統候選人柯文哲』，已經白紙黑字寫進去了」。

台北中國時報報導，有藍委直言，鴻海創辦人郭台銘有意回黨爭取總統提名，讓藍營基層大感焦慮，喊話黨主席朱立倫應先宣布自己不選總統，盡速定於一尊，提名藍營公認的最強人選、新北市長侯友宜，展現團結氣勢止血，避免重蹈敗選覆轍。

報導指出，國民黨人士表示，民進黨幾乎已是賴清德出線，國民黨從上到下必須要團結，為打贏2024總統大選，全黨共識支持可以勝選的人，「大家要的是勝選，不是郭出來選」，而現在最強就是侯友宜。面對民進黨整個行政資源打選戰，應及早提名，否則民調高的侯友宜恐成為下一個林明溱。

國民黨團立院總召曾銘宗指出，這次國民黨中央到地方全力輔選，而該立委選區還藍大於綠卻仍敗選，證明民進黨很會選舉外，也警示國民黨未來在2024要重新執政將困難重重。他強調，國民黨2024總統大選團結都不一定能贏，因此一定要提名最強、最具勝選實力人選。