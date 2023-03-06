新聞評論／本命區黑金漫天 賴清德如何續命

南投立委補選，民進黨 候選人蔡培慧險勝，止住綠營去年九合一敗選後的頹勢；副總統賴清德 接任民進黨主席後首戰告捷，也儼然完美切割了執政黨的學倫醜聞與黑金風暴，昂然邁向2024。

不過，台南地檢署偵結議長賄選案，將正副議長邱莉莉、林志展等10人提起公訴，檢調長期跟監掌握犯罪網絡及事證，尤其是隨著選情、通膨巨幅波動的賄選價碼、幕後操盤者派黑道恐嚇的囂張，乃至賄選可能資金來源等，無不讓人瞠目結舌，堪稱「史詩級」的黑金大戲。賴清德的切割，真能讓船過水無痕？

邱莉莉回應「沒有賄選」，指起訴書內容多為檢察官自我想像、刻意營造犯意連結；而前蔡英文 主席特助洪耀南也到邱莉莉臉書留言「加油，議長，你沒有問題的」，遭質疑是否「英系要幫她背書」。學倫案，蔡英文下令全黨「戰台大」；黑金案，難道英系也要領軍「戰司法」？或者，賴清德的切割，只是過場戲？

本案最讓人咋舌的就是「賄選價目表」。例如買房打8折、參選贊助經費，甚至萬一落選給4年議員薪資，賄選手法無限創意。尤其，對欲行賄的議員，往往先從其枕邊人下手，既易於達標，亦可避人耳目，更能形成偵辦斷點，活脫就像是周星馳主演的《威龍闖天關》電影中，知縣何汝大之妻收受山西布政5000兩的現代進階版。中國帝制時期官場黑幕，竟然就在號稱民主聖地的台南市鮮活上演，無疑是台灣民主發展史的最大諷刺！

更讓人震驚的是，經起訴書「認證」，民進黨前中執委郭再欽不僅「喊水水結凍」，甚至派人威脅市議員，豈止是地下市長的派頭與作為。民進黨治理台南長達30餘年，爐碴案、賄選案主謀也跟著「成長茁壯」，錢庫充沛、黑白通吃，黑金囂張跋扈程度堪稱台灣之最。擔任台南市長7年的民進黨主席賴清德，豈能推卸得了責任？

賴清德因執掌台南而崛起，台南也被視為賴清德的本命區。但綠營長期執政帶來的負面影響，除了「綠到出汁」、派西瓜選都會贏的政治傲慢外，去年選前學甲88槍案掀出的光電利益糾葛，以及後來牽扯出的議長賄選疑雲，更顯示台南市已被黑金貪腐網覆蓋，深陷「權力使人腐化」的歷史定律之中。

今年初賴清德競選黨主席時，曾赴台南「向黨員報告」，面對支持者痛陳台南爐碴、88槍槍擊、光電、正副議長賄選4大案「不知如何辯護」，賴清德雖當場押著台南市長黃偉哲和6名綠委鞠躬道歉，卻也稱台南黨公職屁股有幾根毛，大家都知道，哪有條件說黑金？但看檢方起訴書中爛到根骨的黑金載述，哪裡是賴清德所說的黨內互相攻擊而已，賴清德對其本命區的黑幕不是無知，就是曲意迴護。

更讓賴清德難堪的是，他曾以高道德標準對待前議長李全教賄選案，在李尚未被起訴時，就不惜違反民主制衡與監督原則，長達232天拒絕進入議會備詢。如今面對已被起訴的同黨正副議長，第一時間卻選擇不回應，也讓他接任黨主席後力推排黑條款的氣魄頓時消風，中執會將兩人停權後就彷彿已經切割了事。

對於賴清德來說，南投立委補選一役逆勢勝選，只是跨過邁向總統之路的一道小坎；他的本命區仍然綿密覆蓋著由爐碴、光電、政治利益交織成的黑金利益輸送網，這才是最大致命傷。有政治潔癖的賴清德，往往堅持「非過正不足以矯枉」；如今本命區被黑金覆蓋，卻只想切割，不敢壯士斷腕止血，賴清德要如何「續命」？