陳建仁：全動法沒下架 將收集各方意見溝通完成修法

行政院長陳建仁表示，全動法沒有「下架修法」的問題，會收集各方意見、進行更好的社會溝通，以完成修法。（本報資料照片）

立院外交及國防委員會今天將針對義務役期延長配套規畫，邀集相關部會專案報告。這也是去年底宣布一年制義務役之後，行政部門首度正式向國會報告兵役改革措施。針對「全民防衛動員準備法」修法爭議，國防部 近日派將領穿梭立法院朝野立委辦公室，試圖說明原委，但仍有立委表示，將在會中要求首長為未盡溝通表態。

行政院長陳建仁昨天表示，全動法是各民主國家都有的法令，沒有「下架修法」的問題，未來會收集各方的意見、進行更好的社會溝通，以完成這一項攸關國家安全的修法。

陳建仁昨到台南參訪表示，「之前說下架，只是回應立委黃國書的說法」，並不是真的下架，當時也請行政院發言人羅秉成對外說明，「不是不修法或者是下架修法」，修法草案的預告在到期後會從網站中移除，後續會請國防部等相關單位，做更完整的修法。

國防部昨也發出新聞稿表示，全動法修正草案預告期將於今日24時結束，後續將協調相關部會，參酌各界建議、世界民主國家法規，修正條文內容；全案持續進行跨部會協調及社會溝通，待整備周全後，再依序陳報行政院審議。

國防部表示，從國家安全的角度分析，世界民主國家都有類似動員法規，如美國的「戰略與重要物資儲備法」、南韓「應急準備資源管理法」，中立國瑞士也訂有「聯邦徵用法」，目的主在「平時周全整備」、「戰時有備無患」，如此在遭遇緊急狀況時，方能有效運用國家整體實力、確保安全；國家愈是做好準備，愈能精準、有效地因應緊急狀態，同時兼顧人民的權利，此即孫子兵法云「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。

有關「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規畫」，內政部書面報告表示，因應全球戰略情勢變化，替代役制度配合兵役結構調整，將賦增替代役「輔助軍事勤務」新使命，納入全民防衛動員體系，以增強國土戰備韌性。替代役男今年3月起要開始實施步槍實彈射擊訓練，熟悉「平戰轉換」實務，戰時徵用從事輔助軍事勤務。

外界關心，當兵是否影響大學畢業就業 。教育部 報告指出，未來高中以上學生修習國防教育課程，可以抵減役期，依法八堂課抵減一日，最多30日。

至於在學期間主動提出入伍服役申請，教育部表示，經與各界溝通，將視修課情形與系所課程設計，提供所需修業彈性，支持學生選擇；配套彈性措施將於研商定案後，對外公布說明。