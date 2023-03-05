南投立委補選 民進黨攻破藍鐵票區險勝 敲響國民黨警鐘

激動與黯然 民進黨南投立委候選人蔡培慧（右）以些微差距勝選，與母親激動相擁，一起感謝支持者。（記者黃仲裕／攝影）

南投縣立委第二選區昨天補選結果出爐，民進黨 候選人蔡培慧以1925票險勝國民黨 提名的林明溱。蔡培慧攻破向來被藍營視為鐵票倉的南投；林明溱則說，自己努力不夠，但也嘆這場補選是「沒槍沒子彈的，對上有槍有子彈的」。這一役也敲響藍軍的警鐘，國民黨主席朱立倫透過影片鞠躬致歉表示，補選結果是對國民黨的一大警訊。

蔡培慧感謝賴清德 輔選

本報系聯合報報導，民進黨去年九合一選舉大敗後，在嘉義市長延後選舉、北市立委補選失利，將南投立委補選視為止跌回穩的關鍵一役，且是副總統賴清德接任民進黨主席後的首戰，攸關明年總統大選氣勢，因此下達動員令，陸、空戰夾擊，成功翻轉南投。

這場補選投票，蔡培慧以4萬5218票勝出，林明溱則獲4萬3293票。蔡培慧現身競總時，感謝鄉親、賴清德和黨中央到地方的相挺，並說賴清德這段時間腰部舊傷復發，卻南下為她輔選30多場。

林明溱嘆媒體中傷抹黑

林明溱坦然認輸，並恭喜蔡培慧當選，他怪自己努力不夠，也嘆這場補選是「沒槍沒子彈的，對上有槍有子彈的」，媒體不斷中傷抹黑，強棒也沒用。

朱立倫表示，「失敗也許是個機會」，深刻檢討反省後重新出發，面對未來所有挑戰。他也批評，民進黨動用一切國家資源、所有機器，用負面選戰抹黑，達到效果，對台灣民主是傷害。

藍未培養地方接班梯隊

民進黨相隔17年民進黨再拿下南投立委，從地方的角度來看，是民進黨陸空戰術奏效，且藍營未培養接班梯隊，加上內部不合等矛盾，導致鐵票區生鏽。

民進黨自從去年地方選舉慘敗後，在黨主席賴清德領導下展開不少改革，反觀國民黨，則一直陷入總統提名之爭。