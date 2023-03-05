南投立委補選投票所疑現密錄器 3人妨害投票遭偵辦

南投立委補選昨天落幕，但投票 過程傳出有不明人士「監控」，多個投票所也疑似出現密錄器，藍綠互控試圖操作影響選舉。中選會表示，選舉人或投票權人錄影監控行為者，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪犯行，一定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。

本報系聯合報報導，南投縣立委補選昨天投票，民眾在臉書上檢舉，營盤國小投票所發現可疑人士以手機錄影，還在花盆發現隱藏的密錄器；名間鄉大賢宮投票所，則有不明團體成員，註記選民男女、高矮胖瘦、穿著等特徵，警察人員制止時，還與警方爭執。

南投縣選委會表示，經查發現，有自稱監督聯盟在投開票 所30公尺內裝設錄影器材攝影 ，經警方勸離後，又再度進入攝影。南投中興分局表示，經制止不聽，已將該組錄影器材及相關計票文件查扣，並將王男及其同伴共三人帶回派出所，依刑法妨害投票罪偵辦。

自稱是全民監票行動聯盟人員說，從罷韓開始，針對選舉進行記錄研究，已經持續三年，今年也是比照過去做法，並無違法。

負責南投輔選重任的民進黨副秘書長黃建嘉說，特定陣營的行為根本有如「威權特務」作法，在民主社會令人髪指。

國民黨發言人林家興則說，昨早有民眾回報，在一些投開票所有疑似不明人士錄影情況，營盤國小投開票所外還發現不明攝影機，林明溱團隊已向相關單位申訴，請檢警務必盡速了解。