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綠17年來首在南投勝選 綠委分析3原因：逆轉氣勢轉捩點

記者林銘翰／台北5日電
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧宣布勝選。（記者黃仲裕／攝影）
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧宣布勝選。（記者黃仲裕／攝影）

南投縣第2選舉區立委補選結果昨天出爐，民進黨候選人蔡培慧險勝國民黨候選人林明溱。民進黨立委許智傑今天表示，民進黨17年來首次在南投縣取得勝選，這是民進黨主席賴清德上任後的改變，更是逆轉民進黨氣勢的轉捩點，呼籲民進黨加速總統提名時程，團結黨內迎向勝利。

南投縣立委補選昨天落幕，蔡培慧替民進黨攻下區域立委席次，從2008年第7屆立委選舉實施「單一選區兩票制」以來，南投縣被畫分為第1、2選舉區，陸續由國民黨人選吳敦義、馬文君、林明溱、許淑華取得勝選，南投縣已經有超過15年沒有出現民進黨籍的區域立法委員。

許智傑今天受訪時表示，民進黨17年來首次在南投縣取得勝選，這是賴清德上任黨主席後的一大改變，更是逆轉民進黨氣勢的轉捩點，賴清德非常認真在輔選，全黨都動起來，所以才能打破藍綠板塊，贏得補選的勝利。

不過，許智傑說，民進黨面對2024年的選舉仍要小心謹慎，還有許多改革需要推動，包含物價上漲、提名人選、經濟復甦、房價問題及治安問題等，這些都是府院黨接下來必須要面對的挑戰。

許智傑說，民進黨這次能夠勝出有3大原因，第一是民進黨全黨都很團結，大家都當成是蔡培慧的替身在認真輔選；第二是蔡培慧深耕地方、勤跑基層，積極舉辦客廳會，導致陸戰大成功 ；第三則是蔡培慧年輕、高學歷與形象清新，最終能夠與老縣長林明溱做出區別。

許智傑表示，他要再次恭喜蔡培慧為南投縣爭一口氣，期待在8個月後的立委選舉能夠繼續連任，讓號稱「台灣內地」的南投縣不一樣。

許智傑說，民進黨跟國民黨不同，總統提名不會因人設制度，因此還是必須遵守提名制度，呼籲民進黨加速提名時程，儘快確定提名人選、讓民進黨處於備戰狀態，如此才能更快整合，團結黨內，迎向2024年的勝利。

民進黨 提名 賴清德

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