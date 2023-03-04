南投立委補選 藍綠今對決 藍白合試金石

南投縣立委補選，國民黨候選人林明溱(右二)選前造勢晚會，主席朱立倫(左二)與南投縣長許淑華(左)力挺催票，籲縣民選出民意代表，而非黨意代表。(記者潘俊宏／攝影)

南投縣立委補選選前之夜，國民黨 主席朱立倫以「全動法」直球對決，隔空嗆蔡英文總統，「南投人絕對反對全動法，拒絕將兒子、孫子送上戰場」，要鄉親團結支持林明溱，用選票對民進黨 說「不」。蔡英文總統站台時除力挺蔡培慧，也反批國民黨「票投民進黨孩子上戰場」是「黑白講」，民進黨主席賴清德 放低姿態「三鞠躬」，請支持者為南投爭一口氣。

藍綠雙方昨晚在南投市對決，林明溱造勢晚會在縣立體育場舉行，蔡培慧在祖祠路夜市，雙方僅隔3公里。不但是藍綠兩黨大咖全部出動催票，說到激動處，林明溱妻子和蔡培慧都淚灑會場，讓與會選民相當激動。

國民黨由朱立倫領軍，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，以及南投縣長許淑華等到場相挺，新北市長侯友宜也以影片加油打氣，現場約6000人參與，國旗飄揚，「凍蒜」聲不斷。

蔡培慧選前之夜，在蔡總統、賴副總統先後出場加持下，也催出近6000名支持者，現場激情高喊加油的場面，在南投前所未見。壓軸上場的賴清德，一方面高聲量大罵林明溱擋住南投發展，另一方面，還放低姿態以「三鞠躬」，請支持者為南投爭一口氣。

南投立委補選在選情緊繃下，傳出與白營密切整合，投票日前更出現民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔公開力挺林明溱，民眾黨前立委蔡壁如也到埔里，還在臉書貼出與國民黨南投立委馬文君的合照，祭出「藍白合」的攻勢，被外界解讀是2024大選藍白合作的試金石。