黑白集／瞧這賄選價目表 賴清德會要求邱莉莉辭職吧

台南地檢署偵結議長賄選案，對正副議長邱莉莉、林志展等十人提起公訴。由於檢調長期跟監，掌握嫌犯相關密會及通聯紀錄，取得具體的賄選交易事證。其中，雙方對買票賣票的討價還價，細節編織之綿密，充分演繹了「黑金政治」的本色。

例如，邱莉莉要買國民黨 市議員李鎮國這一票，先提出「買房打八折」的誘餌，並指定知名建設公司產品。出身黃復興黨部的李鎮國，擔心下屆以「無黨籍」身分參選不易，金主馬上表示會支持並贊助經費。不僅如此，主事者就連李鎮國萬一「落選」的後路都想好，承諾會支付他「四年議員薪資」。看這串賄選價目表，賄選者的布局還真是細密周延。

光一個李鎮國，就想出這麼大串名堂，其他人就不難想像。尤其，居間穿梭者相中「潛在議員」後，都先從對方的妻子下手，再安排深入接觸。如此，一來避人耳目，二來利用夫妻關係施壓更易達陣。

說來諷刺，民進黨 在台南市議會本來占有絕對優勢，但因為「正國會」六名議員有異議，邱莉莉才需要跨黨去買藍營及無黨籍的票。由此可見，民進黨內部不團結，反而讓地方政治的醜陋加速現形，其實更有助民主去蕪存菁。

賴清德 當年曾因議長賄選而拒進議會備詢，今天他看到新系同志開出的賄選價目表，他會要求邱莉莉辭職吧？(轉載自聯合報)