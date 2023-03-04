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修全動法 府院「無限期暫緩」國防部公告14天下架

記者蔡晉宇、林縉明╱台北4日電
國防部預告「全動法」修法草案引發爭議，行政院長陳建仁3日表示，在修法預告14天後，會請國防部下架，待各界意見整合後才會提出。(記者許正宏／攝影)
國防部預告「全動法」修法草案引發爭議，行政院長陳建仁3日表示，在修法預告14天後，會請國防部下架，待各界意見整合後才會提出。(記者許正宏／攝影)

國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，引發諸多爭議。行政院長陳建仁昨天在立法院證實全案已暫緩，在修法預告14天後，就會請國防部下架，待蒐集各界意見及整合後，再考慮是否重新提出修法。對於引發民眾恐慌，陳建仁表示，絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有新聞箝制問題。

另外，教育部近日配合國防部全民防衛動員資訊整合系統，要求16歲以上學生造冊並填入國防部「全民防衛動員署系統」，引發動員學生上戰場的疑慮。教育部昨急喊停，強調經評估後，認為名冊留校備查即可，各高中即起停止辦理，人員編組回歸留校備查即可。

陳建仁指出，行政院有三個態度，首先，請國防部跟相關部會，蒐集各方意見，強化部會應該做的工作，並做深入檢討；第二，國防部要和社會多溝通，讓大家知道全動法修法的意義；第三，請國防部加強和各部會之間做更多聯繫，把全民動員的想法做好，因應時勢改變、網路安全等，深入研究。

朝野立委也一致認為全動法修法太過草率。民進黨立法院黨團總召柯建銘直言，草案上網公告時，「大家都很驚訝」；國民黨黨團總召曾銘宗則說，希望下架是真下架，不要是執政黨的緩兵之計。民眾黨團昨也舉行記者會批全動法修法草率，軍方擴權形同「類戒嚴」。

黨政人士表示，政院說法主要意在精準定義該案狀態，府院高層有共識，全案就是無限期暫緩，但「下架」的說法形同日後永不推動，此說法並不夠準確，應理解為待社會有共識後，才會以更完備的狀態推動，但目前並沒有時間表。

昨天立法院進行施政總質詢，全動法成為朝野立委關注焦點。陳建仁指出，國防部主要是先做預告，預告就是要來蒐集各方的意見，顯然在蒐集意見當中，對於社會的溝通引起一些誤解，需要再進一步溝通。

行政院代理發言人羅秉成昨表示，國防部提出全動法修法草案是因應緊急命令狀態的國家安全考量，針對現行規定有哪些不合時宜或者不完備的情形進行通盤修法，現正進行預告蒐集各界意見，修法沒有時間表。

全動法修法爭議 資料來源：聯合報採訪組
全動法修法爭議 資料來源：聯合報採訪組

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