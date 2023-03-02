南投立委補選 綠再轟林明溱 藍縣市長相挺

國民黨南投立委補選候選人林明溱（中）在立委鄭麗文（左）與李德維（右）的陪同下，1日上午前往南投市集集鎮進行車隊掃街拜票。(記者黃仲裕／攝影)

南投立委補選戰火四射，民進黨 連番砲轟國民黨 候選人林明溱擔任南投縣長期間，出訪浪費公帑；國民黨昨反控行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，出國考察大撒幣，兩次行程花費公帑1500多萬元台幣，卻沒有公開上網招標，回國後也沒有報告，嚴重雙標。鄭文燦辦公室昨聲明，鄭出國報告都可在桃園市府網站查得到，國民黨指控純屬造謠。

周五選前之夜，國、民兩黨總動員。林明溱將在縣立體育場舉辦活動，國民黨主席朱立倫則帶領台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華等中部縣市長到場力挺。林明溱昨在中興新村舉辦座談會，許淑華昨起請假三天投入輔選，中廣董事長趙少康也到場助陣，讓藍營士氣高漲。

朱立倫昨說，林明溱30年的努力快敵不過民進黨3個月來的抹黑攻擊，甚至連變造錄音帶、錄影帶都出來，動用政府和媒體，當作台中第二選區來打，這是蔡英文總統、民進黨主席賴清德 和行政院長陳建仁的最新戰法；這樣的好縣長、好立委被攻擊到體無完膚，這是台灣民主之恥，也是侮辱南投縣民。

趙少康說，林明溱不是和民進黨對手蔡培慧選，而是「一人對抗民進黨」。

選前之夜，蔡培慧將在南投市祖祠路夜市舉辦活動，蔡英文、賴清德都將到場催票。蔡英文當天下午先陪同蔡培慧到名間鄉受天宮參香祈福，晚會則由嘉義縣長翁章梁、立委林靜儀、羅美玲、吳思瑤、羅致政等人輪流助講。

民進黨近來主打林明溱父子特權行徑，黨內評估讓年輕族群有感；賴清德昨也再度下達動員令，要求黨公職加強催出青年選票。民進黨副秘書長黃建嘉質疑，林明溱一再強調這次參選非常委屈，既然不想服務南投，何必勉強？