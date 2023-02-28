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查弊案黑白不分 監察院甘扮小丑

黑白集
監察院。(本報資料照片)
監察院。(本報資料照片)

監察院耗時20個月完成「疫苗採購與整備」調查報告，卻不糾正，也不彈劾。全國皆知疫苗採購內幕重重，弊端連連，只有監委不知道。主查監委林郁容還大言不慚，稱要以「科學」處理此案。科學的新解，竟是指鹿為馬，黑白不分。

再看，監察院調查桃園八德運動中心弊案，不去約詢發生弊案的鄭文燦，卻去約談收拾善後的張善政，這何止是錯亂！不僅如此，監察院通過對43年前「林宅血案」的糾正，「糾正」對象竟是「孫運璿時代」的行政院，羅列六大缺失，令人儍眼。對照監委對當今的疫苗案放水，其兩套標準令人反胃。

在陳菊的領導下，監院對民進黨的違失總是慢半拍或視而不見；對「前朝」或非綠色執政的案件，則一馬當先，勇往直前。鄭文燦任內的弊案，卻去約詢張善政，牛頭不對馬嘴，真能誤導。

疫苗採購弊端，陳建仁當時是「高端戰士」要角，監院身為東廠，自不敢觸其楣頭。監委重查林宅血案，則是配合二二八紀念日，讓側翼助攻。儘管不少監委都是綠營周邊或過氣政客，談不上政治影響力，但跑起政治龍套還是很積極。

每逢被質疑，監院便以憲法為護身符，稱「獨立行使職權」，要外界「尊重監察權」。「憲定權責」竟成掩飾雞鳴狗盜之藉口，最不尊重監察權的，正是監委自己。(轉載自聯合報)

疫苗 張善政 二二八

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