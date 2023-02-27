新聞評論／陳建仁不能只當蔡英文應聲蟲

行政院長陳建仁24日上午赴立法院備詢，首度談及兩岸議題表示，備戰才能夠避戰。（記者蘇健忠／攝影）

幾經折騰，行政院長陳建仁終於在立法院完成施政報告並進行詢答。溫和的大仁哥初登場，不復見蘇貞昌的囂張，但是頻看稿，回答問題多半「待研議」、「考量綜合因素」、「再努力」，讓立委形容質詢好像在問ChatGPT，和聊天機器人練空話沒兩樣。陳內閣已經是新瓶裝舊酒，閣揆在國會再當個人形立牌應聲蟲，這樣的行政院如何能應對嚴峻的國內外形勢考驗？

在野黨轟陳內閣是缺蛋、缺水、缺藥的「三缺內閣」，陳建仁雖不表同意，但將原因推給國際供應鏈和氣候問題，全然不顧政府的準備不周和應對不當，又怎能怪立委會說「那擲筊就好」，那還需要行政院？問到缺電，總算還能承諾「不會有缺電危機」，只不過政府年年這麼說，企業仍年年憂心缺電危機；大筆預算 填補進台電虧損黑洞，行政院也不敢再說不漲電價，只能承諾電價調整一定兼顧民生物價。而這話其實也是告訴企業，必須對電價開支做好準備，連帶的成本效應會只增不減。

水電狀況不佳，通膨狀況雖然「較其他國家溫和」，但通膨指數 也很難降到二以下，意味著高物價的年代已來臨。陳建仁承繼蘇貞昌內閣最後的大撒幣政策，普發台幣現金6000元(約195.5美元)，稍微舒緩人民的痛苦指數，但這6000元抵不過一個月的房租或伙食開銷，光是讓民眾跑斷腿搶蛋搶藥的折騰，蔡政府妄想以發現金手段來掩飾政府失能，必然擋不住基層的怒火。

經濟前景不樂觀，國家安全也趨嚴酷，在美中競爭惡化，俄烏戰爭持續，台海情勢緊繃的狀況下，陳內閣要「備戰才能避戰」，除了延長兵役外，更要強化民防戰備動員能力，全面盤點戰備物資與教育。國防大政方針屬總統權責，但陳揆當然不能用「太平宰相」作風來應對國防相關事務，更不能用「待研議」、「再準備」的態度交代了事。陳建仁在立法院首度應詢，顯示他的心態還調整不過來，恐怕尚難期待他能擔負非常時期閣揆的任務挑戰。

陳建仁臨危受命，蔡英文 「調整」好的內閣，他當個現成的宰相，一時對政策掌握不熟悉可以理解，需要部長們應援也在情理中，但當立委詢問兩岸政策時，陳建仁卻只像個乖學生般地照背蔡總統的「四個堅持」、複誦「希望加強疫後健康有序交流」，卻說不出一個明白確實的作法。兩岸決策固然由總統主導，但務實「有序交流」的辦法還是要由政院執行，大陸方面一再拋出直航航點與小三通等開放進程，蔡政府卻一再猶豫遲疑應對，既不符民間期待，也有違政策宣示，更遑論交通部的「百萬陸客」目標，陳內閣不能無視這些「有序交流」的需求。

何況當陳建仁說「台灣人民不接受一個中國、一國兩制的九二共識」時，恐怕連答案都背錯了。把「一國兩制」和「九二共識」畫等號，是2019年蔡英文移花接木硬塞進習近平嘴巴的，然後就大賣芒果乾，順利高票連任。但隨著輿論指正與兩岸關係變化，蔡英文談話已略作區隔，陳建仁卻還抄錯答卷，難怪大陸國台辦反駁指出，「一國兩制」和「九二共識」是有明顯區別的兩個概念。陳建仁是陌生無知，或刻意混淆，外界不清楚，但閣揆兩岸談話張冠李戴，要有序交流都很困難，要和平保台更不容易。

學舌迴避易，迎接挑戰難，陳建仁如果只會學舌，我們真的也只需要派個聊天機器人來當閣揆就好，反正都是蔡英文在操盤，溫暖的陳建仁只不過是換個包裝，內涵如舊，未來就真的沒有太多值得期待的。