黑白集／綠當天空落鈔 只買票不管問題

為發放每人6000元（台幣，下同，約195.6美元）的超徵，行政院利用《疫後特別條例》夾帶了另2400億元鉅款，讓各個部會想方設法盡情揮灑。一時間，鈔票像從天空飄落，見者有分，農民可改建禽舍，自由行旅客也能領5000元消費金。年輕族群更備受寵愛，文化部向18到21歲人口發放「成年禮金」，讓他們買書看電影 ；教育部 則編列200多億，幫50幾萬年輕人還學貸。

這種「天空落鈔」的好日子並不多見。只能說，閣揆陳建仁真好運，接手了蘇貞昌來不及實現的撒錢夢，讓它迅速在自己手裡兌現。對一般民眾來說，天上掉下的6000元，本來就是政府超徵，「還稅於民」只是剛好而已。拿到這錢，誰覺得自己變富有嗎？

問題在，3000多億足供高鐵完成北延南伸，政府卻在瞬間把錢散光，卻不用來解決社會問題，這明智嗎？說穿了，正因明年大選在即，蔡政府才如此暢快撒錢，還特別鎖定首度具有總統投票 權的年輕世代，真是選票「精算師」。拿人民的錢，來買民進黨的選票，再划算不過了！也難怪，陳建仁帶著他滿意的招牌微笑，眉頭都不皺一下。

這些年蔡政府實現了「補貼常態化」施政，相對的，則是社會問題的長期空轉。缺水缺電缺工照缺，空汙碳排照舊，長照演成照顧殺人，少子化繼續無量下跌。這個政府舉重若輕！