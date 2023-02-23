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代表藍出戰？侯友宜：拚明天更好 未正面回應徵召

台灣新聞組╱綜合23日電
新北市長侯友宜(中)22日針對國民黨可能徵召他選總統一事，未正面回應。(記者張睿廷／攝影)
新北市長侯友宜(中)22日針對國民黨可能徵召他選總統一事，未正面回應。(記者張睿廷／攝影)

2024總統大選，藍營誰出戰？傳出國民黨可能在6、7月徵召新北市長侯友宜參選總統。侯友宜昨未正面回應，僅表示，現階段市府團隊士氣高昂，自己也在拚新北建設，盼明天比今天更好，一起讓新北市「明天超越今天」，這是自己目前在做的事。

有國民黨高層透露，黨主席朱立倫最重要的，就是帶領2024勝選，因此將會徵召「最強母雞」侯友宜。國民黨發言人林家興昨天說，現階段相關的一些資訊「純屬臆測」，國民黨會團結專注打贏3月4日南投立委補選以後，再來研擬相關辦法。

朱立倫昨天在中常會引述星雲法師生前所言「不說是非、不聽是非、不傳是非、不怕是非」，希望大家能同心協力，此時放下小我、自我，以黨、以國、以全民為念，大家共同努力，為民眾拚好日子，讓全黨團結一致。

關於2024選舉時程，朱立倫強調，國民黨不會拖，希望大家不要躁進 ，一步一腳印 ，讓這些縣市長、民代們好好為民眾爭取福利，好好為大家做事情，感受到國民黨為民眾拚好日子的決心。

對於傳出黨中央將徵召侯友宜參選總統，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨受訪時表示，沒聽過也不知道此事，國民黨是有制度的政黨，3月4日後，會研議一套公開透明機制，甄選出最強候選人、母雞，贏得2024勝選。

至於立委初選傳出所謂現任優先的「大局條款」，曾銘宗則連續強調兩次：「沒聽過、沒看過，連聞都沒聞過，這是假新聞。」

面對外界勸進參選聲浪，侯友宜昨天依舊不願正面回應。媒體再問侯友宜，若國民黨徵召，是否有承擔的責任與勇氣？侯友宜回說，每個人為國家人民努力做事，都是應盡的責任，身為新北市長有責任與新北市民一起努力，相信只要用這顆團結的心，台灣就會更好。

近期黨內出現反對鴻海集團創辦人郭台銘參選總統的聲音，侯友宜則表示，台灣相當小，需要的是包容與關懷，不應分你我、黨派、族群，要一起凝聚共識及向心力，讓大家一起合作，才能夠解決所有問題，台灣內部團結很重要。

國民黨 侯友宜 星雲法師

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