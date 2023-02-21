王金平：現在最強未來未必最強 應歡迎郭台銘回國民黨

總統大選國民黨誰出線？立法院前院長王金平表示，民調「現在最強人選、未來未必一定是最強」。（本報資料照片）

行政院前院長蘇貞昌前晚公開挺民進黨主席賴清德 參選總統，綠營已逐步整合，藍營卻還曖昧不明，最新民調又指國民黨 可能人選都落後賴。國民黨主席朱立倫昨天表示，各種民調都只是參考，國民黨要一步一腳印，擴大基礎爭取更多支持。侯友宜回應，他仍是新北市長，現在要做的是把握當下。

立法院前院長王金平昨到台東天后宮上香，針對國民黨內部分人士對鴻海集團創辦人郭台銘 參選有不同聲音，他說，「現在最強人選、未來未必一定是最強」，大家應歡迎郭回來。

王金平說，郭台銘能不能回到黨，這是朱立倫主席要處理，是不是能順利回到黨是第一個問題，回來以後也要有公正的遴選，大家應該不要預設立場，何必現在就有這麼多的聲音？

台北市前市長郝龍斌昨受訪表示，郭台銘現在不是黨員，上次參加黨內初選失利後又有一些動作，讓支持者不能接受；國民黨現在最強的母雞、候選人是新北市長侯友宜，能贏最重要，「誰最強、誰能贏，就支持誰」。

對蘇貞昌表態挺賴清德參選總統，侯說，現在最重要的是中華民國在台灣這塊土地的所有人都團結，不管在兩岸穩定、和平及區域的安全上，同心齊力，讓中華民國能永續跟繁榮。

行政院長陳建仁昨表示，賴清德是相當優秀、合適的人選，尊重民進黨部安排。