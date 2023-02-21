黑白集／綠營醜聞拗不過 又扯是馬英九的錯

前總統馬英九卸任七年，繼續遭民進黨嫁禍。（本報資料照片）

民進黨 辯才一流，真是沒話講。前不久，林智堅終於為其論文抄襲道歉；綠委鄭運鵬卻為他叫屈，說他是為了「大局」含冤承受委屈。近日陳宗彥傳出貪腐及性招待醜聞而下台，綠委莊瑞雄也發揮「神解」，稱此案是「馬王政爭遺毒」，立馬就把陳宗彥變成「政治受難者」。

莊瑞雄的說法是：陳宗彥被控接受性招待的案件發生在2014年，恰好是馬王政爭時；當時有檢察官 違法監聽，是馬時代特偵組內鬥，現在故意把資料丟出來，與民進黨派系內鬥無關。對此邏輯，網友譏稱是「馬維拉熱身」、「穿越時空的救援」；雖然夠會扯，但無法反證陳宗彥的清白。

民進黨的辯才，常常是一種仇恨召喚，目的是激發你內心的惡感，讓你忘記事情的本質。以陳宗彥醜聞案為例，事件重點在他是否違法失職、司法檢調是否放水護航；馬王政爭再嚴重，也不會強拉陳宗彥的手發「小芸有空嗎」的簡訊。至於檢察官違法監聽的案外案，也與馬王政爭無關。硬扯馬英九 ，不過是想轉移焦點，將此事引導成「藍綠惡鬥」罷了。

莊瑞雄這番辯解，倒也讓人看清：民進黨上下，確實對陳宗彥被指控的罪狀無力回應。否則，依該黨慣例，只要有任何硬抝空間，一點都不會放過。馬英九卸任七年，還能承蒙民進黨嫁禍，這鍋背得真日久天長。