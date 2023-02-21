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總統大選民調 藍營侯友宜支持度狂勝郭台銘、朱立倫

記者蔡晉宇／台北21日電
台灣民意基金會民調顯示，在侯友宜和郭台銘一對一競爭下，侯友宜以16.9個百分點遙遙領先郭台銘。（圖：台灣民意基金會提供）
台灣民意基金會民調顯示，在侯友宜和郭台銘一對一競爭下，侯友宜以16.9個百分點遙遙領先郭台銘。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，關於藍營內部誰參選2024年總統大選較能獲得民眾青睞，新北市長侯友宜呈現大幅領先狀況，力壓鴻海創辦人郭台銘與國民黨主席朱立倫。

民調結果顯示，33.6%受訪者認為侯友宜是國民黨內最受歡迎的總統大選參選人；22.2%郭台銘，9.4%朱立倫，11.8%尚未決定，18.2%沒意見，4.9%不知道、拒答。和上個月相比，侯友宜支持度下滑3.1個百分點，郭台銘下滑6.4個百分點，朱立倫不降反升1.5個百分點，游離選民約增加12個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有意競逐國民黨總統提名的這三個人，目前彼此的民意支持度差距都至少在十個百分點以上，侯友宜領先郭台銘11.4個百分點，郭台銘又領先朱立倫12.8個百分點。從這個角度看， 侯、郭、朱三人簡直就像三個不同量級的拳擊選手一般，侯友宜屬重量級，郭台銘屬中量級，朱立倫屬輕量級。

民調接著問，如果朱立倫退出2024年總統黨內競逐行列，結果顯示，44.6%支持侯友宜，27.7%郭台銘，9%尚未能決定，14.5%沒意見，4.2%不知道、拒答。

游盈隆表示，在侯友宜和郭台銘一對一競爭下，侯友宜以16.9個百分點遙遙領先郭台銘，競爭態勢轉為一面倒。且進一步的交叉分析顯示，朱立倫退出競爭行列，他的支持者有54.6%轉投侯友宜，29.6%轉投郭台銘，15.7%未決定，可見，侯友宜將是朱立倫退選的最大受益者，而非郭台銘。

台灣民意基金會民調結果顯示，33.6%受訪者認為侯友宜是國民黨內最後歡迎的總統大...
台灣民意基金會民調結果顯示，33.6%受訪者認為侯友宜是國民黨內最後歡迎的總統大選參選人；22.2%郭台銘，9.4%朱立倫，11.8%尚未決定，18.2%沒意見，4.9%不知道、拒答。圖／台灣民意基金會提供

郭台銘 侯友宜 民調

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