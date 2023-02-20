區域治理因人設事 綠營高牆擋福祉

中台灣區域治理平台2月16日啟動，八位縣市長都出席。（記者黃仲裕／攝影）

台中市長盧秀燕串連中部八縣市，啟動中台灣區 域治理平台。八位縣市首長一字排開，女性居首且占了六席，中台灣的女力驕傲寫下新頁。各界聚焦盧秀燕被拱選總統，隱然牽動2024大選情勢；盧秀燕卻說，希望媒體把焦點放在中台灣治理平台。

中台灣區域治理平台從胡志強任台中市長時就開始推動；林佳龍擴大號召彰化、南投、苗栗參加，蔡英文總統還期許林佳龍扮演中台灣領頭羊角色。盧秀燕首任市長時進一步邀請新竹縣、雲林縣和嘉義市加入，這屆再加上變天後的新竹市，已經成為含括700萬人口、治理區域面積超過全台三分之一的區域治理平台，中台灣的新領頭羊更加動見觀瞻。

約一周前，在北台灣，北北基桃藉著平溪天燈節舉行了合作交流平台會議，也被外界解讀為新北市長侯友宜整合北部藍營縣市、營造團結氣勢。在南台灣，蔡總統13日視察旱情，指示透過區域治理共享及調度水資源，高雄市長陳其邁當面報告說，南高屏3月將召開南部治理平台會議，水資源列為重要議題；有趣的是，看到中台灣治理平台由四縣市擴大到八縣市，陳其邁17日忙稱，南部治理平台除南高屏，還列入嘉義縣市、澎湖和台東共七縣市，範圍不輸中台灣。

嘉義縣市在此形成對比。藍營嘉義市長黃敏惠除參加中台灣治理平台，對於南部治理平台，也表明只要能促進區域合作，互利共榮，都願參與。綠營嘉義縣長翁章梁卻以嘉義縣屬於南台灣，拒絕參加中台灣治理平台，但外界認為主要應是不願為盧秀燕「站台」之故。其實，過去藍營主政的南投縣和苗栗縣都參加了林佳龍號召的區域治理平台，不在乎可能壯大林佳龍聲勢；現在嘉義市更同享中台灣和南部兩大區域交會合作之利，也不介意形同為陳其邁「站台」。但綠營的高牆擋住了嘉義縣民的福祉。

這就是台灣的區域治理發展已久，卻效能不彰，時斷偶續，且跨不過政黨藩籬的緣故。區域治理如果因人設事，自然人去政息；地方諸侯如果只想圈地為王、壯大聲勢，自然漠視區域治理的效能與永續；當政治目的凌駕地方治理與公民參與，政黨利益與選舉考量也取代了區域合作與民眾福祉。

不過，這次盧秀燕說出了區域治理平台的一大重點：台灣是中央集權國家，地方政府力量薄弱，唯有團結，中央才會重視地方意見與需求，政治是一時的，不分黨派，團結與合作才是永遠。事實上，蔡政府不僅集權，更走向威權，蠻橫打壓地方自治；就像林佳龍市府制訂的生煤條例，到了盧秀燕市府就被中央宣告無效，中台灣民眾被迫用肺發電。而中央打壓，如果遇上地方首長推諉，則公民參與和地方治理都遭踐踏，基隆市的護海公投就是這樣橫遭沒收。

諷刺的是，蔡總統2016年上任前就提出區域聯合治理，但2018年選舉民進黨重挫後，中央面臨藍營地方重重包圍，包括基礎建設、能源和環保政策等都遭到藍營首長強力爭取或抗爭，此後蔡政府打壓地方自治猶恐不及，對區域治理也意興闌珊。

從全球性的城市競爭力，到許多中央與地方長期頭痛的議題，如交通、環保、防疫 、經濟、教育 、青年、住宅、水資源等政策，無不涉及資源的配置與跨域的協調，都應該透過區域治理得到更好的解決。諸侯結盟或許牽動2024，區域治理則攸關地方自治、公民賦權與民眾福祉。區域治理做好了，中央也共享治理績效，而諸侯何愁找不到大選的上台階？