我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

區域治理因人設事 綠營高牆擋福祉

聯合報社論
中台灣區域治理平台2月16日啟動，八位縣市長都出席。（記者黃仲裕／攝影）
中台灣區域治理平台2月16日啟動，八位縣市長都出席。（記者黃仲裕／攝影）

台中市長盧秀燕串連中部八縣市，啟動中台灣區域治理平台。八位縣市首長一字排開，女性居首且占了六席，中台灣的女力驕傲寫下新頁。各界聚焦盧秀燕被拱選總統，隱然牽動2024大選情勢；盧秀燕卻說，希望媒體把焦點放在中台灣治理平台。

中台灣區域治理平台從胡志強任台中市長時就開始推動；林佳龍擴大號召彰化、南投、苗栗參加，蔡英文總統還期許林佳龍扮演中台灣領頭羊角色。盧秀燕首任市長時進一步邀請新竹縣、雲林縣和嘉義市加入，這屆再加上變天後的新竹市，已經成為含括700萬人口、治理區域面積超過全台三分之一的區域治理平台，中台灣的新領頭羊更加動見觀瞻。

約一周前，在北台灣，北北基桃藉著平溪天燈節舉行了合作交流平台會議，也被外界解讀為新北市長侯友宜整合北部藍營縣市、營造團結氣勢。在南台灣，蔡總統13日視察旱情，指示透過區域治理共享及調度水資源，高雄市長陳其邁當面報告說，南高屏3月將召開南部治理平台會議，水資源列為重要議題；有趣的是，看到中台灣治理平台由四縣市擴大到八縣市，陳其邁17日忙稱，南部治理平台除南高屏，還列入嘉義縣市、澎湖和台東共七縣市，範圍不輸中台灣。

嘉義縣市在此形成對比。藍營嘉義市長黃敏惠除參加中台灣治理平台，對於南部治理平台，也表明只要能促進區域合作，互利共榮，都願參與。綠營嘉義縣長翁章梁卻以嘉義縣屬於南台灣，拒絕參加中台灣治理平台，但外界認為主要應是不願為盧秀燕「站台」之故。其實，過去藍營主政的南投縣和苗栗縣都參加了林佳龍號召的區域治理平台，不在乎可能壯大林佳龍聲勢；現在嘉義市更同享中台灣和南部兩大區域交會合作之利，也不介意形同為陳其邁「站台」。但綠營的高牆擋住了嘉義縣民的福祉。

這就是台灣的區域治理發展已久，卻效能不彰，時斷偶續，且跨不過政黨藩籬的緣故。區域治理如果因人設事，自然人去政息；地方諸侯如果只想圈地為王、壯大聲勢，自然漠視區域治理的效能與永續；當政治目的凌駕地方治理與公民參與，政黨利益與選舉考量也取代了區域合作與民眾福祉。

不過，這次盧秀燕說出了區域治理平台的一大重點：台灣是中央集權國家，地方政府力量薄弱，唯有團結，中央才會重視地方意見與需求，政治是一時的，不分黨派，團結與合作才是永遠。事實上，蔡政府不僅集權，更走向威權，蠻橫打壓地方自治；就像林佳龍市府制訂的生煤條例，到了盧秀燕市府就被中央宣告無效，中台灣民眾被迫用肺發電。而中央打壓，如果遇上地方首長推諉，則公民參與和地方治理都遭踐踏，基隆市的護海公投就是這樣橫遭沒收。

諷刺的是，蔡總統2016年上任前就提出區域聯合治理，但2018年選舉民進黨重挫後，中央面臨藍營地方重重包圍，包括基礎建設、能源和環保政策等都遭到藍營首長強力爭取或抗爭，此後蔡政府打壓地方自治猶恐不及，對區域治理也意興闌珊。

從全球性的城市競爭力，到許多中央與地方長期頭痛的議題，如交通、環保、防疫、經濟、教育、青年、住宅、水資源等政策，無不涉及資源的配置與跨域的協調，都應該透過區域治理得到更好的解決。諸侯結盟或許牽動2024，區域治理則攸關地方自治、公民賦權與民眾福祉。區域治理做好了，中央也共享治理績效，而諸侯何愁找不到大選的上台階？

灣區 教育 防疫

上一則

運鈔員盜200萬 買BMW街頭徘徊露行蹤

下一則

國民黨否認立委初選「大局條款」 徐巧芯仍覺被家暴

延伸閱讀

串連中台灣治理平台 盧秀燕被拱選總統

串連中台灣治理平台 盧秀燕被拱選總統
後蔡英文時代新局 新內閣回歸「派系共治」

後蔡英文時代新局 新內閣回歸「派系共治」
後蔡英文時代新局 新內閣回歸派系共治

後蔡英文時代新局 新內閣回歸派系共治
林佳龍接總統府秘書長 扮蔡、賴溝通橋梁

林佳龍接總統府秘書長 扮蔡、賴溝通橋梁

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視