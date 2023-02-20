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陳宗彥捲花酒案 綠「亡黨感」發酵：大船快沉了

記者 丘采薇
行政院前發言人陳宗彥（後排中）被爆曾接受酒店業者性招待，不僅傷及副總統賴清德（左），也重創行政院長陳建仁（右）內閣團隊。(本報資料照片)
行政院前發言人陳宗彥（後排中）被爆曾接受酒店業者性招待，不僅傷及副總統賴清德（左），也重創行政院長陳建仁（右）內閣團隊。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥被爆11年前疑似接受性招待，雖然陳宗彥「賴系子弟兵」的形象鮮明，但受傷的不只副總統賴清德，連帶也傷及蔡英文總統剛任命的新閣揆陳建仁，「蔡陳體制」剛上路就蒙塵，也讓整個黨陷入愁雲慘霧。

陳宗彥案爆發後，許多人指向民進黨內派系鬥爭，並懷疑是賴清德當黨主席後通過排黑條款，太過針對英系，引發英系出手痛宰賴系人馬。不過，此案發展卻不似過去內鬥情況，反而不少英系成員及幕僚跳出來質疑檢調刻意將監聽譯文洩漏給在野陣營，要讓民進黨沒機會再贏2024，一步步走向毀滅。

賴清德上任黨主席後，連續三周藉由中執會通過改革方案，黨內雖有抱怨，但多半敢怒不敢言。尤其民進黨目前尚未出現除了賴清德之外的共主，最後異議者都摸摸鼻子選擇從善如流，畢竟難以預測是否還有其他浮木，眾人都預留未來一起打仗的空間。

民進黨內部競爭雖激烈，甚至派系互鬥，但一到大選年，各派系都回歸整體利益考量，因此在野黨雖認為陳宗彥案有綠營派系斧鑿的痕跡，民進黨內反而瀰漫憂慮，大家都怕「下一個爆料」出現。最明顯的例子，即是過去習慣攻擊賴清德的網路側翼，這幾天極力為當時的台南市政府辯護，強調陳宗彥案事發時是馬政府執政，單一個南市府無法控制司法吃案，角色轉換迅速，顯示「亡黨感」已經開始發酵。

民進黨在2016年起再度中央執政之後，行政、立法完全掌握，不像扁時代是「少數政府」。也因為大權在握嘗到執政的甜頭，心裡更怕2024失去政權會被清算。

自從去年九合一慘敗之後，綠營開始湧現悲觀主義，最近更加濃烈，許多人擔憂「大船快沉了」。一個陳宗彥案，讓新潮流系痛失明日之星，賴清德的總統之路也被絆了一腳。綠營的2024，恐怕比預期更難走。

賴清德 民進黨 蔡英文

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