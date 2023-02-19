2024大選 親綠民調：賴清德34%領先侯友宜31%

新北長侯友宜（左二）穿頻頻被點名代表國民黨參選總統，但他遲遲沒有鬆口。侯友宜19日穿上傳統服飾出席新北市烏來區信賢日照中心開幕。（記者江婉儀／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 有意爭取代表國民黨 參選2024，引發藍營反彈；國民黨市議員徐巧芯預言，國民黨主席朱立倫將徵召新北市長侯友宜 參選。侯友宜18日回應，主席有主席的角色，市長有市長的角色，每個人在自己的角色工作上，只要為國為民努力做事，齊心齊力面對所有困境，讓國家及人民生活更安定、更繁榮，這才是該做的事情

本報系聯合報報導，侯友宜說，新北市是台灣的縮影，他會讓新北市不斷往前走，共好可以讓北台灣更有發展，也可以跟中台、南台合作。

對於郭台銘想披藍袍戰2024，國民黨前立委蔡正元昨說，郭台銘如過去有傷害別人，應懂得彌補，不然形成「鴨霸現象」就不好；郭台銘當時讓國民黨前總統候選人韓國瑜、朱立倫及國民黨前主席吳敦義受盡委屈，應有最起碼能讓人接受的歉意表達，「這是政治最起碼的」。

不過，挺郭的國民黨前立委盧嘉辰說，平常做了幾件轟轟烈烈的好事，一些枝枝節節的小事，就計較沒完沒了，這樣太不夠厚道。

親綠台灣民意基金會17日民調指出，若未來由賴清德、侯友宜、柯文哲競爭總統大位，34%民眾將支持賴清德，31%支持侯友宜，22%支持柯文哲。其中，侯友宜支持度大跌7.3個百分點。但台灣民意基金會董事長游盈隆指出，近兩個月民意大幅震盪，要預測2024年大選仍言之過早。

台灣醒報報導，目前民進黨內的潛在人選觀察，賴清德獲得57.7%的滿意度，遠高於前副總統陳建仁的16.7%；在國民黨內，侯友宜雖以36.7%滿意度高居第一，但第二名的鴻海創辦人郭台銘也有28.6%，國民黨主席朱立倫、資深媒體人趙少康分別僅有7.9%與4%。

另外，以好感溫度計來觀察，民進黨僅獲46.61分，低於國民黨的48.1分，游盈隆說，如何讓民眾對民進黨的感情回溫是黨主席未來要面對的難題。