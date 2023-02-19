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徐巧芯爆綠內鬥：你動我的黃承國，我就動你的陳宗彥

台灣新聞組╱台北19日電
行政院前發言人陳宗彥(後排中)被爆在台南市府任職時接受酒店業者招待，行政院長陳建仁(前排右)18日說，已批准陳請辭；民進黨主席賴清德(前排左)表示，誠實就是上策，陳宗彥必須要勇敢面對。(本報資料照片)
行政院前發言人陳宗彥(後排中)被爆在台南市府任職時接受酒店業者招待，行政院長陳建仁(前排右)18日說，已批准陳請辭；民進黨主席賴清德(前排左)表示，誠實就是上策，陳宗彥必須要勇敢面對。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥遭爆時任台南市政府官員時涉嫌接受性招待，引發議論。國民黨北市議員徐巧芯昨直播，秀出20多頁檢方監聽譯文揭秘，爆陳幫酒店業者喬事情，且與台南酒店老闆特助王孝瑋「豆哥」聯絡時，疑以「找朋友」作為暗語，且不只「小芸」，還有2位女主角，另曝暗語「勾三秀六」勾出場3小時、性交易台幣6000元(約195美元)。

陳宗彥11年前的舊事都會被挖出令外界驚訝。徐巧芯認為，「你敢動我的黃承國，我就動你的陳宗彥」，民進黨主席賴清德好不容易想做點正確的事，卻被直接潑髒水，原因就是派系衝突，賴清德針對黨內黑金問題推出「黃承國條款」，英系大將黃承國因而無法參與黨職，賴才會遭反擊而惹禍上身。下一個倒楣的，很可能就是同為賴清德子弟兵的立委林俊憲。

徐巧芯在臉書開直播，爆料陳與酒店業者討論性招待及協助酒店申請相關執照的過程。截圖「小芸有空嗎」上的頭貼，與陳宗彥辦公室的畫是一樣，直呼根本是鐵證，陳宗彥跳到黃河也洗不清。

徐指出，該事件最初，檢調監聽對象是豆哥和酒店業者，而非陳宗彥。陳與豆哥以「同學」互相稱呼，2012年12月1號晚上9點34分，陳打給豆哥問「同學，方便找個朋友嗎」，豆哥則回「好，那我問一下狀況」，2013年1月25日晚上11點9分，陳打給豆哥，被問「要找朋友嗎？」陳回「對」。徐也爆暗語「勾三秀六」，即勾出場3小時、性交易6000元。

徐指出，豆哥深夜11點51分打給康樂隊酒店經紀說，「幫我問一下，剛剛出去那個公主叫什麼名字」，對方回「愛佳，愛玲的愛，紅粉佳人的佳，問這要幹嘛？」豆哥則交代「麻煩帶愛玲過去，到跟上次一樣的地方」，還說「那個女生，要跟她交代，不要收錢，也不要問太多」。

徐也提出疑惑，10月3日點過「愛佳」，11月9日要帶「愛玲」到上次一樣的地方，到底兩個女生是「愛玲」、「愛佳」，還是豆哥記錯只有一個？

針對陳宗彥喝花酒閃辭爭議，行政院長陳建仁昨天說，陳宗彥因個人事件關係，前晚向他請辭，已經批准辭呈，至於11年前案件，尊重司法處理。

賴清德表示，雖然陳宗彥過去在不同工作崗位上都有不錯的表現，但面對這個事情，誠實就是上策，陳宗彥必須要勇敢面對。

賴清德 國民黨 臉書

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